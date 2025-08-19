호주-이스라엘 갈등 격화…상대국 의원·외교관 비자 취소

호주 정부가 이스라엘 극우 의원의 호주 비자를 취소, 입국을 차단하자 이스라엘이 팔레스타인 주재 호주 외교관들의 비자를 취소하는 보복 조치에 나선 데 이어 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리가 앤서니 앨버니지 호주 총리를 원색적으로 비난하는 등 양국 관계가 악화하고 있습니다.



현지시간 19일 네타냐후 총리는 총리실 엑스(X·옛 트위터) 계정에 "역사는 앨버니즈(호주 총리)를, 이스라엘을 배신하고 호주의 유대인들을 버린 허약한 정치인으로 기억할 것"이라고 썼습니다.



네타냐후 총리가 이처럼 앨버니지 총리를 비난한 것은 전날 호주 정부가 이스라엘 극우 정치인인 심차 로스먼 의원의 호주 입국 비자를 취소한 것이 계기가 됐습니다.



로스먼 의원은 네타냐후 내각의 대표적 극우 장관인 베잘렐 스모트리히 재무부 장관과 같은 정당 '국민종교당-종교 시온주의' 소속입니다. 평소 이스라엘의 요르단강 서안지구 병합 등 극우적인 주장을 해온 로스먼 의원은 호주 유대인협회 주최 행사에서 연설하기 위해 호주를 방문할 예정이었습니다.



그러나 토니 버크 호주 내무부 장관은 로스먼 의원의 비자를 취소하면서 그가 분열을 조장하기 위해 호주에 입국하는 것을 허용하지 않을 것이라고 밝혔습니다.



로스먼 의원은 비자 취소로 앞으로 3년간 호주 입국이 차단됐습니다.



호주 정부의 이런 발표가 나온 지 몇 시간 뒤 기드온 사르 이스라엘 외무장관은 팔레스타인 자치정부(PA) 주재 호주 대표단의 비자를 취소했다고 밝혔습니다.



또 "캔버라 주재 이스라엘 대사관에 호주 관리들의 이스라엘 입국을 위한 비자 신청을 신중하게 검토하도록 지시했다"고 말했습니다.



이에 대해 페니 웡 호주 외교부 장관은 성명을 내고 이스라엘의 호주 외교관 비자 취소가 부당한 대응이라고 비판했습니다.



최근 프랑스 등 유럽 국가들이 팔레스타인을 국가로 인정하려는 움직임이 확산하는 가운데 호주도 다음 달 유엔총회에서 이 같은 흐름에 동참하기로 하면서 이스라엘과 갈등이 깊어지고 있습니다.



지난 11일 앨버니지 총리는 성명을 통해 "호주는 다음 달 유엔총회에서 팔레스타인을 국가로 인정할 것"이라며 "이는 두 국가 해법, 가자지구 휴전, 인질 석방에 관한 국제적 동력을 강화하는 조치"라고 밝힌 바 있습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!