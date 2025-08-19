[날씨] 전북 저녁까지 5~20mm 소나기…내일도 무더위·열대야

동영상 고정 취소

연일 폭염 특보가 내려진 가운데, 덥고 습한 공기가 유입되면서 꿉꿉한 더위가 이어지고 있습니다.



현재 무더위 속 곳곳에 소나기가 내리고 있는데요.



예상 강우량은 5에서 20mm입니다.



내일도 체감온도 33도 안팎의 더위의 기세가 이어지겠습니다.



내일 전주의 한낮 기온은 34도로 평년기온을 웃돌겠고요.



당분간 밤낮으로 무더위와 열대야가 이어져 온열 질환에 유의하기 바랍니다.



자세한 지역별 날씹니다.



내일 대체로 구름 많은 가운데 익산과 부안의 아침 기온은 24도에서 출발해 한낮 기온은 33도까지 오르겠습니다.



동부권은 완주가 23도, 남원이 24도에서 출발해 한낮 기온은 33도가 예상됩니다.



해상 날씹니다.



내일 전북 앞바다의 물결은 0.5m, 서해남부 먼 바다는 1.5m까지 일겠고요,



바다 안개도 짙게 끼겠습니다.



당분간 낮 기온이 높게 오르면서 불안정한 대기에 소나기구름이 발달하겠습니다.



날씨였습니다.



