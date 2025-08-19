사회 ‘3대 특검’ 수사

‘삼부토건 주가조작’ 이기훈 수배전단 공개…“키 178cm·호리호리한 체형”

입력 2025.08.19 (21:10) 수정 2025.08.19 (21:11)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 도주한 이기훈 웰바이오텍 회장 겸 삼부토건 부회장의 수배 전단을 공개했습니다.

특검팀은 오늘(19일) 자본시장법 위반 피의자 신분인 이 부회장에 대해 경찰청 국가수사본부에 긴급 공개 수배를 요청하고, 사진과 인적 사항이 담긴 수배 전단을 공개했습니다.

특검팀은 이 부회장이 2023년 5월부터 9월까지 부정한 수단 등을 이용해 삼부토건 주가를 조작하고 수백억 원 상당의 부당 이득을 취득한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

또 이 부회장은 59살 남성으로 키 178cm 정도의 호리호리한 체형이며 검은색 짧은 머리를 하고 있다고 설명했습니다.

앞서 이 부회장은 지난달 17일 서울중앙지법에서 열리는 구속영장 심사를 앞두고 도주했습니다.

특검은 지난달 22일, 체포 영장을 발부받고 검거팀을 구성해 추적에 나섰습니다.

다음날인 지난달 23일에는 부산에서 이 부회장 휴대전화 전원이 잠시 켜진 사실까지 파악했지만, 현재까지 신병을 확보하지는 못했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘삼부토건 주가조작’ 이기훈 수배전단 공개…“키 178cm·호리호리한 체형”
    • 입력 2025-08-19 21:10:47
    • 수정2025-08-19 21:11:37
    사회
김건희 여사 관련 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀이 도주한 이기훈 웰바이오텍 회장 겸 삼부토건 부회장의 수배 전단을 공개했습니다.

특검팀은 오늘(19일) 자본시장법 위반 피의자 신분인 이 부회장에 대해 경찰청 국가수사본부에 긴급 공개 수배를 요청하고, 사진과 인적 사항이 담긴 수배 전단을 공개했습니다.

특검팀은 이 부회장이 2023년 5월부터 9월까지 부정한 수단 등을 이용해 삼부토건 주가를 조작하고 수백억 원 상당의 부당 이득을 취득한 혐의를 받고 있다고 밝혔습니다.

또 이 부회장은 59살 남성으로 키 178cm 정도의 호리호리한 체형이며 검은색 짧은 머리를 하고 있다고 설명했습니다.

앞서 이 부회장은 지난달 17일 서울중앙지법에서 열리는 구속영장 심사를 앞두고 도주했습니다.

특검은 지난달 22일, 체포 영장을 발부받고 검거팀을 구성해 추적에 나섰습니다.

다음날인 지난달 23일에는 부산에서 이 부회장 휴대전화 전원이 잠시 켜진 사실까지 파악했지만, 현재까지 신병을 확보하지는 못했습니다.
이형관
이형관 기자

이 기사가 좋으셨다면

이슈

‘3대 특검’ 수사

더보기
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 수풀에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 수풀에 던져”
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”

한덕수 전 총리 2차 소환…김건희 “내일 불출석”
“행안부 장관은 특.히.”…내란특검이 이상민 기소하며 한 말 [지금뉴스]

“행안부 장관은 특.히.”…내란특검이 이상민 기소하며 한 말 [지금뉴스]

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.