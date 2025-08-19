뉴스 9

‘국민의힘 통일교 개입’ 수사 속도…건진법사 구속영장 청구

입력 2025.08.19 (21:20) 수정 2025.08.19 (22:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
민주, ‘내란 종식’ 강공 드라이브…국민의힘 “야당 탄압”

민주, ‘내란 종식’ 강공 드라이브…국민의힘 “야당 탄압”

다음
[앵커]

통일교의 국민의힘 당무 개입 의혹과 공천 청탁 의혹에 대한 수사도 속도를 내고 있습니다.

특검은 건진법사, 전성배 씨에 대해 소환조사 하루 만에 구속영장을 청구했습니다.

이어서 정상빈 기자입니다.

[리포트]

'계엄 해제 의결 방해 의혹'을 수사 중인 내란 특검팀.

그동안 우원식 국회의장을 포함한 여야 현직 의원 등 참고인 조사를 통해 계엄 당시 국회와 국민의힘 상황을 재구성해 왔습니다.

[김예지/국민의힘 의원/지난 11일 : "중앙당 당사 3층으로 부르시기도 하고 그게 한 몇 번 계속 교차됐어요. 그래서 좀 혼선이 있었던 거 같고."]

계엄 당시 국민의힘 의원총회 소집 장소가 다섯 차례에 걸쳐 번복됐고, 이 때문에 국민의힘 의원 상당수가 국회 본회의장에 진입하지 못한 만큼, 당시 원내대표였던 추경호 의원이 핵심 수사 대상에 올랐습니다.

계엄 이후 국민의힘 원내대표에 오른 권성동 의원 역시, '통일교-건진법사 의혹' 중심에 섰습니다.

2023년 당대표 선거 당시, 건진법사 전성배 씨와 통일교 전 본부장 윤 모 씨가 권 의원을 당선시키기 위해 통일교 신도들을 당원에 가입시켰단 의혹.

특검팀은 당원 명부와 신도들을 대조하기 위해 국민의힘 중앙당사 압수수색을 거듭 시도하고 있습니다.

핵심 인물인 건진법사 전 씨에 대해선 조사 하루 만에 구속영장을 청구했습니다.

특검팀은 전 씨가 통일교 측으로부터 받은 고가 가방을 김 여사 측근이 샤넬 매장에서 바꾸는 과정에서, 이를 목격한 직원 진술을 주요 증거로 삼은 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.

구속영장 심사는 모레(21일) 오전 열립니다.

KBS 뉴스 정상빈입니다.

영상편집:김근환/그래픽:김지혜

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘국민의힘 통일교 개입’ 수사 속도…건진법사 구속영장 청구
    • 입력 2025-08-19 21:20:37
    • 수정2025-08-19 22:13:09
    뉴스 9
[앵커]

통일교의 국민의힘 당무 개입 의혹과 공천 청탁 의혹에 대한 수사도 속도를 내고 있습니다.

특검은 건진법사, 전성배 씨에 대해 소환조사 하루 만에 구속영장을 청구했습니다.

이어서 정상빈 기자입니다.

[리포트]

'계엄 해제 의결 방해 의혹'을 수사 중인 내란 특검팀.

그동안 우원식 국회의장을 포함한 여야 현직 의원 등 참고인 조사를 통해 계엄 당시 국회와 국민의힘 상황을 재구성해 왔습니다.

[김예지/국민의힘 의원/지난 11일 : "중앙당 당사 3층으로 부르시기도 하고 그게 한 몇 번 계속 교차됐어요. 그래서 좀 혼선이 있었던 거 같고."]

계엄 당시 국민의힘 의원총회 소집 장소가 다섯 차례에 걸쳐 번복됐고, 이 때문에 국민의힘 의원 상당수가 국회 본회의장에 진입하지 못한 만큼, 당시 원내대표였던 추경호 의원이 핵심 수사 대상에 올랐습니다.

계엄 이후 국민의힘 원내대표에 오른 권성동 의원 역시, '통일교-건진법사 의혹' 중심에 섰습니다.

2023년 당대표 선거 당시, 건진법사 전성배 씨와 통일교 전 본부장 윤 모 씨가 권 의원을 당선시키기 위해 통일교 신도들을 당원에 가입시켰단 의혹.

특검팀은 당원 명부와 신도들을 대조하기 위해 국민의힘 중앙당사 압수수색을 거듭 시도하고 있습니다.

핵심 인물인 건진법사 전 씨에 대해선 조사 하루 만에 구속영장을 청구했습니다.

특검팀은 전 씨가 통일교 측으로부터 받은 고가 가방을 김 여사 측근이 샤넬 매장에서 바꾸는 과정에서, 이를 목격한 직원 진술을 주요 증거로 삼은 것으로 KBS 취재 결과 확인됐습니다.

구속영장 심사는 모레(21일) 오전 열립니다.

KBS 뉴스 정상빈입니다.

영상편집:김근환/그래픽:김지혜
정상빈
정상빈 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.