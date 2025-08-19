국제

이시바, 빌 게이츠 면담…“세계백신연합에 7,640억 원 지원”

입력 2025.08.19 (21:44) 수정 2025.08.19 (21:54)

이시바 시게루 일본 총리가 19일 방일 중인 빌 게이츠 게이츠재단 이사장의 예방을 받고 국제 보건 분야에 대한 의견을 나눴다고 일본 정부가 밝혔습니다.

교도통신과 일본 정부 발표에 따르면 게이츠 이사장은 이시바 총리에게 국제 보건 상황을 언급하면서 일본의 협력을 희망한다고 밝혔습니다.

이에 대해 이시바 총리는 세계백신면역연합(Gavi)에 향후 5년간 5억 5천만 달러(약 7,640억 원)를 지원할 것이라고 밝혔다고 면담에 동석한 사이토 데쓰오 공명당 대표가 전했습니다.

세계백신면역연합은 빌 게이츠 이사장이 설립에 깊이 관여한 단체로, 개발 도상국에 저가 백신을 공급하는 글로벌 프로젝트를 주도해 왔습니다.

게이츠 이사장은 이시바 총리와 만난 후 취재진에 “일본에서 혁신이 일어나고 있으며 많은 새로운 제품이 아프리카 지역의 건강에 도움이 될 수 있을 것이라는 얘기를 했다”고 밝혔습니다.

게이츠 이사장은 이번 주 한국도 방문할 예정입니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 총리관저 홈페이지 캡처]

    • 입력 2025-08-19 21:44:22
    • 수정2025-08-19 21:54:29
    국제
[사진 출처 : 연합뉴스 / 총리관저 홈페이지 캡처]
최진아
최진아 기자

