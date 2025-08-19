정상혁 전 보은군수, ‘레포츠 업체 특혜’ 기소

동영상 고정 취소

청주지방검찰청은 특정 레포츠 시설 운영 업체에 특혜를 제공한 혐의로 정상혁 전 보은군수를 불구속 기소했습니다.



정 전 군수는 2021년과 2022년, 코로나19 피해 보상 명목으로 속리산 레포츠 시설 수탁 운영 업체인 A 사의 시설 사용료 6,600여만 원을 감면해 주도록 공무원들에게 압력을 행사한 혐의를 받습니다.



또 최장 10년까지인 A 업체의 시설 운영 기간을 15년으로 연장해 준 혐의도 받습니다.



앞서 검찰은 정 전 군수에 대한 감사원의 관련 감사 결과를 토대로 수사를 진행했습니다.



