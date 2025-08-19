사천 어업인, 수자원공사 항의 방문…“방류 피해”

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

사천 삼천포어업인 2백여 명이 오늘(19일) 대전의 한국수자원공사 본사를 항의 방문했습니다.



'남강댐 피해 대책위원회'는 집중호우 때마다 남강댐 방류로 해양 생태계가 파괴되고 있다며, 근본 대책 마련을 촉구했습니다.



사천시도 쓰레기 수거선 운영과 수거 처리비 지원, 어업 피해 보상 등을 최근 한국수자원공사 측에 요청했습니다.



