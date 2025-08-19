강원 지방의회 17곳, 국외출장 예산 부정 수사
입력 2025.08.19 (21:50) 수정 2025.08.19 (21:59)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
시민단체인 예산감시네트워크 등이 국민권익위원회에서 받은 자료를 보면, 강원도의회와 춘천·원주시의회 등 강원도 내 지방의회 19개 가운데 17개가 국외출장 의원 체재비 과다 지급 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 집계됐습니다.
수사에서 제외된 건 태백시의회와 철원군의회 등 2곳뿐입니다.
수사에서 제외된 건 태백시의회와 철원군의회 등 2곳뿐입니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 강원 지방의회 17곳, 국외출장 예산 부정 수사
-
- 입력 2025-08-19 21:50:52
- 수정2025-08-19 21:59:41
시민단체인 예산감시네트워크 등이 국민권익위원회에서 받은 자료를 보면, 강원도의회와 춘천·원주시의회 등 강원도 내 지방의회 19개 가운데 17개가 국외출장 의원 체재비 과다 지급 등의 혐의로 경찰 수사를 받고 있는 것으로 집계됐습니다.
수사에서 제외된 건 태백시의회와 철원군의회 등 2곳뿐입니다.
수사에서 제외된 건 태백시의회와 철원군의회 등 2곳뿐입니다.
-
-
박상용 기자 miso@kbs.co.kr박상용 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.