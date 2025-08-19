폭염특보 속 삼척 38.1도…동해안 열대야 지속
입력 2025.08.19 (21:51) 수정 2025.08.19 (21:53)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
강릉과 삼척, 양양에 폭염경보 등 강원 동해안 전역에 폭염특보가 내려진 가운데, 최고 38도가 넘는 무더위가 이어졌습니다.
지역별 낮 최고 기온은 삼척 38.1도, 양양 하조대 36.4도, 강릉 35.8도, 속초 33.9도 등입니다.
강원지방기상청은 당분간 강원 지역은 최고 체감 온도가 33도, 폭염경보 지역은 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠고, 강원 동해안에는 열대야 현상까지 나타나겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했습니다.
지역별 낮 최고 기온은 삼척 38.1도, 양양 하조대 36.4도, 강릉 35.8도, 속초 33.9도 등입니다.
강원지방기상청은 당분간 강원 지역은 최고 체감 온도가 33도, 폭염경보 지역은 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠고, 강원 동해안에는 열대야 현상까지 나타나겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 폭염특보 속 삼척 38.1도…동해안 열대야 지속
-
- 입력 2025-08-19 21:51:00
- 수정2025-08-19 21:53:43
강릉과 삼척, 양양에 폭염경보 등 강원 동해안 전역에 폭염특보가 내려진 가운데, 최고 38도가 넘는 무더위가 이어졌습니다.
지역별 낮 최고 기온은 삼척 38.1도, 양양 하조대 36.4도, 강릉 35.8도, 속초 33.9도 등입니다.
강원지방기상청은 당분간 강원 지역은 최고 체감 온도가 33도, 폭염경보 지역은 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠고, 강원 동해안에는 열대야 현상까지 나타나겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했습니다.
지역별 낮 최고 기온은 삼척 38.1도, 양양 하조대 36.4도, 강릉 35.8도, 속초 33.9도 등입니다.
강원지방기상청은 당분간 강원 지역은 최고 체감 온도가 33도, 폭염경보 지역은 35도 안팎으로 올라 매우 덥겠고, 강원 동해안에는 열대야 현상까지 나타나겠다며 건강 관리에 유의할 것을 당부했습니다.
-
-
김보람 기자 bogu0602@kbs.co.kr김보람 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
강릉-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.