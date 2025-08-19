3억여 원 부정 수급 혐의 건설업자 등 구속
입력 2025.08.19 (21:53)
고용노동부 익산지청은, 정부가 체불 임금 일부를 먼저 주는 간이대지급금을, 부정하게 수급한 혐의로 건설업체 대표인 50대 남성을 구속했습니다.
이 남성은 2022년 6월부터 1년여 동안 49명에게 거짓 체불 신고를 하게 해 3억 6천만 원을 타낸 혐의를 받고 있습니다.
또 익산지청은 허위 근로자를 모집하는 등 부정 수급을 도운 혐의를 받는 50대 개인 건설업자도 구속했습니다.
익산지청은 형사 처분과 함께 부정 수급액의 5배까지 추가 징수금을 부과할 예정입니다.
고용노동부 익산지청은, 정부가 체불 임금 일부를 먼저 주는 간이대지급금을, 부정하게 수급한 혐의로 건설업체 대표인 50대 남성을 구속했습니다.
