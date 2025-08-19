이달 강원 아파트 입주 전망 70…11.8p 하락
입력 2025.08.19 (21:54) 수정 2025.08.19 (22:01)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
주택산업연구원은 '아파트 입주 전망 지수' 조사 결과, 이달(8월) 강원도 내 아파트의 입주 전망은 70이었다고 밝혔습니다.
이는 지난달(7월)보다 11.8 포인트 하락한 것입니다.
주산연은 정부의 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적인 전망을 불러온 걸로 분석했습니다.
이는 지난달(7월)보다 11.8 포인트 하락한 것입니다.
주산연은 정부의 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적인 전망을 불러온 걸로 분석했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 이달 강원 아파트 입주 전망 70…11.8p 하락
-
- 입력 2025-08-19 21:54:00
- 수정2025-08-19 22:01:43
주택산업연구원은 '아파트 입주 전망 지수' 조사 결과, 이달(8월) 강원도 내 아파트의 입주 전망은 70이었다고 밝혔습니다.
이는 지난달(7월)보다 11.8 포인트 하락한 것입니다.
주산연은 정부의 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적인 전망을 불러온 걸로 분석했습니다.
이는 지난달(7월)보다 11.8 포인트 하락한 것입니다.
주산연은 정부의 부동산 정책 기조에 대한 우려가 부정적인 전망을 불러온 걸로 분석했습니다.
-
-
이영일 기자 my1004@kbs.co.kr이영일 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
춘천-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.