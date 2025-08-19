대구 간송미술관, 내년부터 ‘미인도’ 상설 전시
대구 간송미술관이 조선 후기 화가 혜원 신윤복의 대표작 미인도를 내년부터 상설 전시합니다.
이번 상설 전시는 원본 훼손을 최소화하는 정밀 복제본 두 점을 제작해 내년 상반기부터 원본과 교차 전시됩니다.
대구시는 미인도를 간송미술관 대표 전시 작품으로 각인시키고 대구 도심 관광과도 연계해 지역 경제 활성화를 유도할 방침입니다.
대구 간송미술관이 조선 후기 화가 혜원 신윤복의 대표작 미인도를 내년부터 상설 전시합니다.
이번 상설 전시는 원본 훼손을 최소화하는 정밀 복제본 두 점을 제작해 내년 상반기부터 원본과 교차 전시됩니다.
대구시는 미인도를 간송미술관 대표 전시 작품으로 각인시키고 대구 도심 관광과도 연계해 지역 경제 활성화를 유도할 방침입니다.
