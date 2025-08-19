대구 간송미술관, 내년부터 ‘미인도’ 상설 전시

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

대구 간송미술관이 조선 후기 화가 혜원 신윤복의 대표작 미인도를 내년부터 상설 전시합니다.



이번 상설 전시는 원본 훼손을 최소화하는 정밀 복제본 두 점을 제작해 내년 상반기부터 원본과 교차 전시됩니다.



대구시는 미인도를 간송미술관 대표 전시 작품으로 각인시키고 대구 도심 관광과도 연계해 지역 경제 활성화를 유도할 방침입니다.



