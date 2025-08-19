우원식, 춘천에서 영화 ‘독립군’ 관람

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우원식 국회의장이 오늘(19일) 춘천 CGV에서 홍범도 장군을 다룬 영화 '독립군: 끝나지 않은 전쟁'을 관람했습니다.



이 자리엔 허영 국회의원도 참석했습니다.



이 행사는 강원민주재단과 춘천시민연대 등이 공동으로 마련했습니다.



