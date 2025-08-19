국제

에어캐나다 승무원 노조 파업 중단…항공기 운항 재개

입력 2025.08.19 (22:11) 수정 2025.08.19 (22:19)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

캐나다 최대 항공사인 에어캐나다의 승무원 노조가 파업을 중단하기로 사측과 잠정 합의해 항공기 운항이 점진적으로 재개될 예정이라고 로이터와 AP통신 등이 현지시간 19일 보도했습니다.

에어캐나다 승무원들이 속한 캐나다 공공노조는 이날 "잠정 합의안을 마련했다"며 "무급 노동은 끝났고. 우리는 우리의 목소리와 힘을 되찾았다"고 성명을 통해 밝혔습니다.

에어캐나다 측도 노조와 합의안이 마련된 점을 확인하고 "노조가 승무원 만 명을 즉시 업무에 복귀시키겠다는 약속을 전제로 중재 논의가 시작됐다"고 밝혔습니다.

그간 에어캐나다 승무원 노조는 지상 대기 시간 등 비행 외 노동시간에 대한 임금 인상을 요구하며 사측과 대치해 왔습니다.

에어캐나다는 승무원 임금을 4년간 38% 인상하되 첫해 25% 인상하는 방안을 제안했지만, 노조는 인상안을 수용할 수 없다며 지난 16일부터 파업에 돌입했습니다.

로이터통신에 따르면 에어캐나다의 하루 운항 항공편 수는 저가 항공 자회사 '에어캐나다 루즈'를 포함해 700여 편에 이르고, 미국행 항공편을 가장 많이 운항하는 외국 항공사이기도 합니다.

이번 파업으로 항공편 취소 피해를 본 승객 숫자는 하루 약 13만 명에 이릅니다.

에어캐나다 운항은 19일 오후부터 부분적으로 재개될 예정이지만, 완전 정상화되기까지는 일주일 이상 걸릴 것으로 보입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 에어캐나다 승무원 노조 파업 중단…항공기 운항 재개
    • 입력 2025-08-19 22:11:33
    • 수정2025-08-19 22:19:52
    국제
캐나다 최대 항공사인 에어캐나다의 승무원 노조가 파업을 중단하기로 사측과 잠정 합의해 항공기 운항이 점진적으로 재개될 예정이라고 로이터와 AP통신 등이 현지시간 19일 보도했습니다.

에어캐나다 승무원들이 속한 캐나다 공공노조는 이날 "잠정 합의안을 마련했다"며 "무급 노동은 끝났고. 우리는 우리의 목소리와 힘을 되찾았다"고 성명을 통해 밝혔습니다.

에어캐나다 측도 노조와 합의안이 마련된 점을 확인하고 "노조가 승무원 만 명을 즉시 업무에 복귀시키겠다는 약속을 전제로 중재 논의가 시작됐다"고 밝혔습니다.

그간 에어캐나다 승무원 노조는 지상 대기 시간 등 비행 외 노동시간에 대한 임금 인상을 요구하며 사측과 대치해 왔습니다.

에어캐나다는 승무원 임금을 4년간 38% 인상하되 첫해 25% 인상하는 방안을 제안했지만, 노조는 인상안을 수용할 수 없다며 지난 16일부터 파업에 돌입했습니다.

로이터통신에 따르면 에어캐나다의 하루 운항 항공편 수는 저가 항공 자회사 '에어캐나다 루즈'를 포함해 700여 편에 이르고, 미국행 항공편을 가장 많이 운항하는 외국 항공사이기도 합니다.

이번 파업으로 항공편 취소 피해를 본 승객 숫자는 하루 약 13만 명에 이릅니다.

에어캐나다 운항은 19일 오후부터 부분적으로 재개될 예정이지만, 완전 정상화되기까지는 일주일 이상 걸릴 것으로 보입니다.

[사진 출처 : EPA=연합뉴스]
최진아
최진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.