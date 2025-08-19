에어캐나다 승무원 노조 파업 중단…항공기 운항 재개

캐나다 최대 항공사인 에어캐나다의 승무원 노조가 파업을 중단하기로 사측과 잠정 합의해 항공기 운항이 점진적으로 재개될 예정이라고 로이터와 AP통신 등이 현지시간 19일 보도했습니다.



에어캐나다 승무원들이 속한 캐나다 공공노조는 이날 "잠정 합의안을 마련했다"며 "무급 노동은 끝났고. 우리는 우리의 목소리와 힘을 되찾았다"고 성명을 통해 밝혔습니다.



에어캐나다 측도 노조와 합의안이 마련된 점을 확인하고 "노조가 승무원 만 명을 즉시 업무에 복귀시키겠다는 약속을 전제로 중재 논의가 시작됐다"고 밝혔습니다.



그간 에어캐나다 승무원 노조는 지상 대기 시간 등 비행 외 노동시간에 대한 임금 인상을 요구하며 사측과 대치해 왔습니다.



에어캐나다는 승무원 임금을 4년간 38% 인상하되 첫해 25% 인상하는 방안을 제안했지만, 노조는 인상안을 수용할 수 없다며 지난 16일부터 파업에 돌입했습니다.



로이터통신에 따르면 에어캐나다의 하루 운항 항공편 수는 저가 항공 자회사 '에어캐나다 루즈'를 포함해 700여 편에 이르고, 미국행 항공편을 가장 많이 운항하는 외국 항공사이기도 합니다.



이번 파업으로 항공편 취소 피해를 본 승객 숫자는 하루 약 13만 명에 이릅니다.



에어캐나다 운항은 19일 오후부터 부분적으로 재개될 예정이지만, 완전 정상화되기까지는 일주일 이상 걸릴 것으로 보입니다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!