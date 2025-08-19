“미·유럽, 우크라군 병력 확대 등 안보 보장안 마련 착수”

미국과 유럽이 우크라이나 안보 보장안의 일환으로 종전 후 우크라이나의 병력을 제한 없이 확대할 수 있게 하는 방안 마련에 착수했다고 블룸버그통신이 현지시간 19일 소식통들을 인용해 보도했습니다.



러시아가 종전의 조건으로 우크라이나 군의 규모 축소를 요구할 수 없도록 보장하겠다는 취지입니다.



블룸버그통신은 안보 보장안이 유럽 국가 연합체인 ‘의지의 연합’ 구상에 기반해 마련될 예정이라고 전했습니다. ‘의지의 연합’은 우크라이나 안보 보장을 위해 영국·프랑스 주도로 결성됐습니다.



또, 안보 보장 패키지 안에 미래에 다국적군을 창설하는 방안도 포함될 예정이라고 블룸버그통신은 전했습니다. 다국적군의 형태는 정해지지 않았다고 통신은 덧붙였습니다.



블룸버그는 군과 정보당국이 이런 내용을 포함한 안보 보장안을 구체화할 계획이라고 보도했는데, 18일 백악관에서 열린 미국과 우크라이나, 유럽 정상들의 회의에서 우크라이나의 안보 보장 방안에 미국의 참여를 더욱 명확히 하는 내용도 거론됐다고 덧붙였습니다.



이날 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장, 키어 스타머 영국 총리, 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령, 프리드리히 메르츠 독일 총리, 조르자 멜로니 이탈리아 총리 등 의지의 연합을 구성하는 유럽 국가의 정상들은 백악관을 찾아 트럼프 대통령과 회담했습니다.



회의에서 각국 지도자들은 우크라이나에 북대서양조약기구, 나토(NATO)식 집단방위 5조와 유사한 형태의 안전보장을 제공하는 방안에 폭넓게 동의한 것으로 전해졌습니다. 다만 집단방위 체제의 구체적인 방식과 미국의 역할 등은 당국의 논의가 더 필요하다고 소식통들은 전했습니다.



러시아가 이런 형태의 안보 보장 안을 받아들일지는 미지수입니다.



러시아가 휴전의 주요한 요건으로 우크라이나의 ‘완전 무장해제’를 주장해 왔다는 점에서 양측의 간극이 커 보입니다.



러시아 외무부는 최근 성명에서 나토 회원국 군대가 우크라이나에 진입하는 것을 용납하지 않겠다고 밝히기도 했습니다.



앞서 스티브 위트코프 미국 특사는 CNN과의 인터뷰에서 우크라이나에 나토 제5조와 비슷한 보호를 제공하는 데 러시아도 동의했다고 밝혔지만, 블룸버그통신은 과거 러시아가 ‘거부권’을 갖는 방식 등으로 실효성이 거의 없는 안보 보장을 제안한 사례가 있었다고 짚었습니다.



[사진 출처 : AP=연합뉴스]



