‘관봉권 띠지 분실’ 일파만파…김건희 내일 불출석

동영상 고정 취소

[앵커]



이고은 변호사 나와있습니다.



앞서 김영훈 기자 보도 보셨는데요.



이 관봉권 띠지와 스티커를 잃어버린 게 얼마나 심각한 문제인 지 다시한 번 좀 정리를 해볼까요?



[앵커]



변호사님도 검찰에 계셨잖아요?



이런 일은 좀처럼 보기 힘든 일인 것도 같은데 어떻게 보세요?



[앵커]



그리고 검찰이 넉달이 지나 이걸 인지했고 이후 감찰도 없었던 부분도 의문이 있단 지적이 많습니다.



[앵커]



대검이 이제 감찰에 들어갔는데요.



어떤 방향으로 감찰이 이뤄질까요?



[앵커]



특검이 건진법사 전성배 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다.



어떤 혐의로 영장이 청구됐나요?



[앵커]



통일교 전 간부가 전성배씨에게 건넸다는 고가품들은 아직 실물을 확보하지 못했잖아요?



이 부분은 영장 심사에서 어떻게 작용할까요?



[앵커]



이종호 전 대표, 김예성 씨에 이어 전성배씨 까지 구속될 경우 김건희 여사에 대한 수사엔 어떤 변화가 예상되나요?



[앵커]



김건희 여사 소환이 내일로 잡혀있었는데 김여사가 불출석 사유서를 냈죠?



[앵커]



한덕수 전 총리가 두번째 소환됐습니다.



한 전 총리의 혐의, 그리고 신병확보 전망도 짚어주시죠.



[앵커]



내란특검은 오늘 이상민 전 장관을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.



혐의가 총 3가지죠?



[앵커]



이고은 변호사였습니다.



말씀 잘 들었습니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!