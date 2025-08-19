뉴스라인 W

‘관봉권 띠지 분실’ 일파만파…김건희 내일 불출석

입력 2025.08.19 (23:01) 수정 2025.08.19 (23:13)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수

건진법사 ‘관봉권’ 추적단서 유실한 검찰…대검, 감찰 착수
‘50년간 원전 수출 1기마다 1조원 로열티’…불공정 계약 논란

‘50년간 원전 수출 1기마다 1조원 로열티’…불공정 계약 논란

다음
[앵커]

이고은 변호사 나와있습니다.

앞서 김영훈 기자 보도 보셨는데요.

이 관봉권 띠지와 스티커를 잃어버린 게 얼마나 심각한 문제인 지 다시한 번 좀 정리를 해볼까요?

[앵커]

변호사님도 검찰에 계셨잖아요?

이런 일은 좀처럼 보기 힘든 일인 것도 같은데 어떻게 보세요?

[앵커]

그리고 검찰이 넉달이 지나 이걸 인지했고 이후 감찰도 없었던 부분도 의문이 있단 지적이 많습니다.

[앵커]

대검이 이제 감찰에 들어갔는데요.

어떤 방향으로 감찰이 이뤄질까요?

[앵커]

특검이 건진법사 전성배 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다.

어떤 혐의로 영장이 청구됐나요?

[앵커]

통일교 전 간부가 전성배씨에게 건넸다는 고가품들은 아직 실물을 확보하지 못했잖아요?

이 부분은 영장 심사에서 어떻게 작용할까요?

[앵커]

이종호 전 대표, 김예성 씨에 이어 전성배씨 까지 구속될 경우 김건희 여사에 대한 수사엔 어떤 변화가 예상되나요?

[앵커]

김건희 여사 소환이 내일로 잡혀있었는데 김여사가 불출석 사유서를 냈죠?

[앵커]

한덕수 전 총리가 두번째 소환됐습니다.

한 전 총리의 혐의, 그리고 신병확보 전망도 짚어주시죠.

[앵커]

내란특검은 오늘 이상민 전 장관을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.

혐의가 총 3가지죠?

[앵커]

이고은 변호사였습니다.

말씀 잘 들었습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • ‘관봉권 띠지 분실’ 일파만파…김건희 내일 불출석
    • 입력 2025-08-19 23:01:54
    • 수정2025-08-19 23:13:35
    뉴스라인 W
[앵커]

이고은 변호사 나와있습니다.

앞서 김영훈 기자 보도 보셨는데요.

이 관봉권 띠지와 스티커를 잃어버린 게 얼마나 심각한 문제인 지 다시한 번 좀 정리를 해볼까요?

[앵커]

변호사님도 검찰에 계셨잖아요?

이런 일은 좀처럼 보기 힘든 일인 것도 같은데 어떻게 보세요?

[앵커]

그리고 검찰이 넉달이 지나 이걸 인지했고 이후 감찰도 없었던 부분도 의문이 있단 지적이 많습니다.

[앵커]

대검이 이제 감찰에 들어갔는데요.

어떤 방향으로 감찰이 이뤄질까요?

[앵커]

특검이 건진법사 전성배 씨에 대해 구속영장을 청구했습니다.

어떤 혐의로 영장이 청구됐나요?

[앵커]

통일교 전 간부가 전성배씨에게 건넸다는 고가품들은 아직 실물을 확보하지 못했잖아요?

이 부분은 영장 심사에서 어떻게 작용할까요?

[앵커]

이종호 전 대표, 김예성 씨에 이어 전성배씨 까지 구속될 경우 김건희 여사에 대한 수사엔 어떤 변화가 예상되나요?

[앵커]

김건희 여사 소환이 내일로 잡혀있었는데 김여사가 불출석 사유서를 냈죠?

[앵커]

한덕수 전 총리가 두번째 소환됐습니다.

한 전 총리의 혐의, 그리고 신병확보 전망도 짚어주시죠.

[앵커]

내란특검은 오늘 이상민 전 장관을 구속 상태로 재판에 넘겼습니다.

혐의가 총 3가지죠?

[앵커]

이고은 변호사였습니다.

말씀 잘 들었습니다.
KBS
KBS

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.