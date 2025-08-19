뉴스라인 W

또 배터리 발화 추정 화재…동두천 아파트 주민 6명 부상

입력 2025.08.19 (23:30) 수정 2025.08.19 (23:55)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
“내가 불질렀다” 도봉 아파트 화재…주민 170명 대피, 소방대원 부상

“내가 불질렀다” 도봉 아파트 화재…주민 170명 대피, 소방대원 부상

다음
[앵커]

그제 서울 마포 아파트에서 난 화재로 어머니와 아들이 숨졌는데, 충전 중이던 스쿠터 배터리가 원인으로 추정됩니다.

그런데 오늘 새벽, 경기 동두천시의 아파트에서 또 배터리로 인한 화재가 발생했습니다.

이번엔 충전 중이던 캠핑용 배터리에서 불이 시작됐습니다.

최혜림 기자의 보도입니다.

[리포트]

아파트 베란다 창문이 산산조각 났고, 현관문 주변은 까만 그을음이 묻어있습니다.

오늘 새벽 이 아파트 1층에서 불이 났습니다.

불이 난 집 주변엔 깨진 유리 조각들이 어지럽게 흩어져있습니다.

아직도 매캐한 냄새가 빠지지 않아, 근처에 다가가면 숨을 쉬기 어려울 정도입니다.

불은 25분 만에 꺼졌지만, 화재가 발생한 1층 일가족을 포함해 40여 명이 대피했습니다.

이 과정에서 주민 6명이 다쳤습니다.

[김옥화/경기도 동두천시 : "얘(아들)만 챙겨가지고 수건으로 했는데 5층에서부터는 아무것도 안 보였어요. 연기가 나서 아예 볼 수가 없었어요."]

불은 집 안에서 충전 중이던 캠핑용 배터리에서 시작됐습니다.

집 주민은 '펑'하는 소리에 잠에서 깼고, 배터리에서 불이 나자 가정용 소화기로 진화를 시도했지만 불길이 잡히지 않았던 것으로 전해졌습니다.

지난주 서울대학교 실습실 화재와, 그제 서울 마포구 아파트 화재에 이어 또다시 배터리에서 화재가 발생한 겁니다.

집 주민은 전날 중고 거래로 배터리를 구입해, 정확한 상태를 몰랐다고 진술했습니다.

[김찬수/경기도북부소방재난본부 소방위 : "배터리는 충격이나 눌림, 습기에 약합니다. 만약 이런 상황에 노출된 배터리는 사용을 중지하시고 잠잘 때나 외출 시에는 충전을 피하고..."]

경찰은 해당 배터리의 정확한 종류 등, 구체적인 화재 경위를 조사하고 있습니다.

KBS 뉴스 최혜림입니다.

촬영기자:박준영/영상편집:이현모/화면제공:경기도북부소방재난본부

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 또 배터리 발화 추정 화재…동두천 아파트 주민 6명 부상
    • 입력 2025-08-19 23:30:21
    • 수정2025-08-19 23:55:48
    뉴스라인 W
[앵커]

그제 서울 마포 아파트에서 난 화재로 어머니와 아들이 숨졌는데, 충전 중이던 스쿠터 배터리가 원인으로 추정됩니다.

그런데 오늘 새벽, 경기 동두천시의 아파트에서 또 배터리로 인한 화재가 발생했습니다.

이번엔 충전 중이던 캠핑용 배터리에서 불이 시작됐습니다.

최혜림 기자의 보도입니다.

[리포트]

아파트 베란다 창문이 산산조각 났고, 현관문 주변은 까만 그을음이 묻어있습니다.

오늘 새벽 이 아파트 1층에서 불이 났습니다.

불이 난 집 주변엔 깨진 유리 조각들이 어지럽게 흩어져있습니다.

아직도 매캐한 냄새가 빠지지 않아, 근처에 다가가면 숨을 쉬기 어려울 정도입니다.

불은 25분 만에 꺼졌지만, 화재가 발생한 1층 일가족을 포함해 40여 명이 대피했습니다.

이 과정에서 주민 6명이 다쳤습니다.

[김옥화/경기도 동두천시 : "얘(아들)만 챙겨가지고 수건으로 했는데 5층에서부터는 아무것도 안 보였어요. 연기가 나서 아예 볼 수가 없었어요."]

불은 집 안에서 충전 중이던 캠핑용 배터리에서 시작됐습니다.

집 주민은 '펑'하는 소리에 잠에서 깼고, 배터리에서 불이 나자 가정용 소화기로 진화를 시도했지만 불길이 잡히지 않았던 것으로 전해졌습니다.

지난주 서울대학교 실습실 화재와, 그제 서울 마포구 아파트 화재에 이어 또다시 배터리에서 화재가 발생한 겁니다.

집 주민은 전날 중고 거래로 배터리를 구입해, 정확한 상태를 몰랐다고 진술했습니다.

[김찬수/경기도북부소방재난본부 소방위 : "배터리는 충격이나 눌림, 습기에 약합니다. 만약 이런 상황에 노출된 배터리는 사용을 중지하시고 잠잘 때나 외출 시에는 충전을 피하고..."]

경찰은 해당 배터리의 정확한 종류 등, 구체적인 화재 경위를 조사하고 있습니다.

KBS 뉴스 최혜림입니다.

촬영기자:박준영/영상편집:이현모/화면제공:경기도북부소방재난본부
최혜림
최혜림 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.