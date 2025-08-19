[라인W 날씨] 밤낮없는 무더위 계속…곳곳에 소나기

동영상 고정 취소

8월 하순을 향해가고 있지만 밤낮없는 무더위가 계속되고 있습니다.



폭염 특보는 나날이 확대, 강화돼 동해안과 남부지방뿐 아니라 경기 남동부와 충남 등지에도 폭염 경보가 내려졌습니다.



당분간 한낮에는 폭염이, 밤에는 열대야가 이어지겠습니다.



가을의 두 번째 절기 '처서'를 맞는 토요일에도 무더위의 기세는 꺾이지 않을 전망입니다.



내일도 대기 불안정으로 중부지방과 전남, 제주에 벼락과 돌풍을 동반한 소나기가 내리겠습니다.



내일 한낮에 강릉과 세종, 청주가 34도까지 오르겠습니다.



소나기가 내리면서 습도가 더 높아져 체감온도는 더욱 높아질 수 있겠습니다.



내일 한낮에 광주 35도, 제주 33도까지 오르겠습니다.



내일 포항의 낮 기온이 36도까지 크게 오르겠습니다.



대구 34도, 부산 32도로 예상됩니다.



물결은 전 해상에서 비교적 잔잔하게 일겠습니다.



당분간 별다른 비 소식 없이 대체로 맑겠습니다.



날씨였습니다.



강아랑 기상캐스터/그래픽:김유진/진행:강아랑



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!