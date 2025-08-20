전국에 폭염…내륙 곳곳 소나기

오늘도 전국에 무더운 날씨가 이어지겠지만, 하늘에는 구름이 많겠습니다.



새벽부터 오후 사이 내륙 곳곳에는 소나기가 내리겠습니다.



소나기로 예상되는 비의 양은 수도권과 강원도, 충청·전남권에 5에서 20mm, 제주도에 5에서 40mm 정돕니다.



강원영동과 경북북동산지, 경북동해안에는 초속 15미터 안팎의 강한 바람이 부는 곳도 있겠습니다.



밤사이 도심과 해안 지역에 열대야가 나타나면서, 아침 기온은 서울·부산 26도, 강릉 27등 등을 기록하겠습니다.



한낮 기온은 서울 31도, 광주 35도 등 전국이 30도에서 37도로 매우 무덥겠습니다.



바다의 물결은 남해 먼바다와 제주도 남쪽 먼바다에서 2미터 안팎으로 비교적 높게 일겠습니다.



절기상 처서인 이번 토요일 이후에도 무더운 날씨는 계속될 전망입니다.



