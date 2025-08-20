정치

민주당, 오늘 경주서 현장 최고위원회의…정청래 취임 후 두 번째

입력 2025.08.20 (01:02)

더불어민주당이 정청래 대표 체제 출범 후 두 번째 현장 최고위원회의를 경북 경주에서 개최합니다.

민주당은 오늘(20일) 오전 10시부터 경주화백컨벤션센터에서 최고위원회의를 진행할 예정입니다.

이번 현장 최고위원회의는 오는 10월 말 경주에서 개최되는 APEC 정상회의 준비 상황 점검의 일환으로, 정 대표는 어제 정상회의가 열리는 경북문화관광공사 육부촌을 방문했습니다.

정 대표는 오늘 최고위원회의가 끝난 뒤 경주 황리단길을 찾아 상인 등을 만나며 민심도 청취할 예정입니다.

앞서 민주당은 지난 8일 전남 무안에서 정 대표 취임 후 처음으로 현장 최고위원회의를 진행한 바 있습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

이예린
이예린 기자

