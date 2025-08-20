정치

국민의힘, 오늘부터 전당대회 본경선…당원 투표·여론조사 진행

입력 2025.08.20 (01:02)

국민의힘이 차기 지도부 선출을 위한 8.22 전당대회 본경선을 오늘(20일)부터 진행합니다.

당원 선거인단 모바일 투표는 오늘 오전 8시부터 오후 7시까지 진행되며, ARS 투표는 내일 오전 10시부터 오후 10시까지 진행됩니다.

일반국민 여론조사는 오늘부터 이틀 동안 오전 10시부터 저녁 10시까지 실시합니다.

국민의힘은 오는 22일 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다.

현재 본경선에는 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁(가나다순) 후보가 진출한 상태입니다.

다만, 이 가운데 과반 득표를 얻은 후보가 없을 경우 결선투표를 통해 오는 26일 당대표를 선출할 계획입니다.

국민의힘은 이번 전당대회에서 김근식, 김민수, 김재원, 김태우, 손범규, 신동욱, 양향자, 최수진(가나다순) 최고위원 후보 8명 가운데 4명을 최고위원으로 선출합니다.

아울러 손수조, 우재준(가나다순) 후보 가운데 1명을 청년최고위원으로 선출할 예정입니다.

박영민
박영민 기자

