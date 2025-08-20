국제

중국-인도, 5년 만에 국경무역 재개 합의…직항 항공편 연결

입력 2025.08.20 (03:04) 수정 2025.08.20 (03:04)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

중국과 인도가 2020년 히말라야 분쟁지역에서 무력 충돌을 빚은 지 5년 만에 관계 개선에 합의했습니다.

로이터통신은 인도 외교부가 현지시간 19일, 중국과 3곳의 교역 지점을 통한 국경 무역 재개에 합의했다고 밝혔다고 보도했습니다.

양국은 또 무역과 투자를 촉진하기 위한 구체적 조치에도 합의했습니다.

2020년 이후 중단된 양국 직항 여객기 운항을 가능한 한 조속히 재개하고 관광객과 기업인, 언론인과 기타 방문객들에 대한 비자 발급도 용이하게 하기로 했습니다.

두 나라는 또 2026년과 2027년 인도와 중국의 브릭스(BRICS·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국) 개최도 상호 지원한다는 방침입니다.

앞서 왕이 중국공산당 중앙 외사판공실 주임 겸 외교부장은 지난 18일부터 인도를 방문해 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교부 장관과 국경 안정 및 무역 문제를 포함한 양국 교류 방안을 논의했습니다.

중국과 인도의 국경 무역은 2020년 히말라야 인근에서 양국 군대가 무력 충돌한 뒤 전면 중단됐습니다.

당시 국경 분쟁지인 인도 북부 라다크 갈완계곡에서 양국 군대가 유혈 충돌을 벌여 두 나라 군인 20여 명이 숨졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 인도 외교부 제공]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국-인도, 5년 만에 국경무역 재개 합의…직항 항공편 연결
    • 입력 2025-08-20 03:04:22
    • 수정2025-08-20 03:04:51
    국제
중국과 인도가 2020년 히말라야 분쟁지역에서 무력 충돌을 빚은 지 5년 만에 관계 개선에 합의했습니다.

로이터통신은 인도 외교부가 현지시간 19일, 중국과 3곳의 교역 지점을 통한 국경 무역 재개에 합의했다고 밝혔다고 보도했습니다.

양국은 또 무역과 투자를 촉진하기 위한 구체적 조치에도 합의했습니다.

2020년 이후 중단된 양국 직항 여객기 운항을 가능한 한 조속히 재개하고 관광객과 기업인, 언론인과 기타 방문객들에 대한 비자 발급도 용이하게 하기로 했습니다.

두 나라는 또 2026년과 2027년 인도와 중국의 브릭스(BRICS·브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아프리카공화국) 개최도 상호 지원한다는 방침입니다.

앞서 왕이 중국공산당 중앙 외사판공실 주임 겸 외교부장은 지난 18일부터 인도를 방문해 수브라마냠 자이샨카르 인도 외교부 장관과 국경 안정 및 무역 문제를 포함한 양국 교류 방안을 논의했습니다.

중국과 인도의 국경 무역은 2020년 히말라야 인근에서 양국 군대가 무력 충돌한 뒤 전면 중단됐습니다.

당시 국경 분쟁지인 인도 북부 라다크 갈완계곡에서 양국 군대가 유혈 충돌을 벌여 두 나라 군인 20여 명이 숨졌습니다.

[사진 출처 : 연합뉴스 / 인도 외교부 제공]
최진아
최진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.