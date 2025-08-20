상주영천고속도로 관광버스 화물차 추돌…1명 사망 6명 부상
입력 2025.08.20 (03:14)
고속도로 갓길에 정차중이던 관광버스를 화물차가 추돌해 7명의 사상자가 발생했습니다.
어젯(19일)밤 11시 4분쯤 대구시 군위군 부계면 상주영천고속도로 영천 방향 동군위 나들목 인근에서 고장으로 갓길에 서 있던 45 인승 관광버스를 25톤 화물차가 추돌했습니다.
이 사고로 버스 승객인 60대 여성 1명이 사망했고, 화물차 기사 등 6명이 부상을 입었습니다.
경찰은 화물차 기사를 상대로 정차중인 버스를 추돌한 이유 등 정확한 사고 원인을 조사할 예정입니다.
[사진 출처 : 시청자 송영훈 제공]
이영섭 기자 leeys@kbs.co.kr
