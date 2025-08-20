멕시코 유명 복서 미국서 추방…마약 카르텔 연루 혐의

세계복싱평의회(WBC) 미들급 챔피언을 지낸 멕시코 출신 복서 훌리오 세사르 차베스 주니어가 카르텔과 연관된 범죄 혐의로 미국에서 추방돼 멕시코 내 교도소에 수감됐습니다.



클라우디아 셰인바움 멕시코 대통령은 현지시간 19일 "차베스 주니어가 우리 연방 검찰 요청에 따라 미국에서 멕시코로 송환됐다"며 "면밀한 수사가 진행될 것"이라고 말했습니다.



차베스 주니어는 전날 오전 미국에서 멕시코로 신병 인도됐으며, 현재 북부 소노라주 에르모시요 지역 구금 시설에 갇혀 있다고 멕시코 보안당국은 전했습니다.



앞서 미 국토안보부는 지난달 3일 보도자료를 내고, "이민세관단속국이 유명 복서이자 범죄자이며 불법 이민자인 차베스 주니어를 붙잡았다"고 밝혔습니다. 미 당국은 차베스 주니어가 세계 최악의 마약 밀매 조직으로 꼽히는 시날로아 카르텔과 연관된 것으로 추정된다고 설명했습니다.



멕시코 연방 검찰청에 따르면 2023년 3월 멕시코 법원이 조직범죄와 무기 밀매 등 혐의로 차베스 주니어에 대한 체포영장을 발부했지만, 차베스 주니어가 2년 넘게 미국에 머물러 영장 집행이 어려웠던 것으로 알려졌습니다.



차베스 주니어는 '21세기 최고의 챔피언'으로 불리는 멕시코의 국민 복서 훌리오 세사르 차베스 시니어의 아들입니다.



2003년 프로에 데뷔했고, 2011년 WBC 미들급 정상에 오르며 주목받았지만 약물 복용과 체중 조절 실패 등 각종 논란과 구설에 휘말렸습니다. 미국에서 체포되기 직전엔 구독자 2천만 명을 보유한 유튜버이자 복서 제이크 폴과 경기를 벌여 판정패하기도 했습니다.



[사진 출처 : AFP=연합뉴스]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!