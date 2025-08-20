‘계엄 가담·방조’ 한덕수, 16시간 반 조사 마치고 새벽 귀가

12·3 비상계엄 사태에 가담·방조한 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 16시간 넘게 조은석 내란특검(특별검사)의 조사를 받고 새벽에 귀가했습니다.



어제(19일) 오전 9시 반쯤 피의자 신분으로 특검에 출석한 한 전 총리는, 자정쯤부터 조서 열람을 시작해 오늘 새벽 1시 50분쯤 조사를 마쳤습니다.



한 전 총리는 "여전히 내란에 가담하거나 동조하지 않았다는 입장인지", "추경호 전 국민의힘 원내대표와 이상민 전 장관과 통화하며 어떤 이야기를 했는지" 등을 묻는 취재진의 질문에 별다른 답을 하지 않았습니다.



한 전 총리는 진술거부권을 행사하지 않고 특검팀이 준비한 질문에 답한 것으로 전해졌습니다.



한 전 총리에 대한 조사는 지난달 2일 첫 조사 뒤 한 달여 만입니다.



특검팀은 한 전 총리가 대통령의 제1 보좌기관이자 국무회의 부의장인 국무총리로서, 계엄 선포 절차 전후 의사결정 등에 관여한 '내란 핵심 공범'이라고 보고 있습니다.



윤석열 전 대통령이 비상계엄을 선포하려 하자 정당성을 확보하기 위해 국무회의 소집을 건의한 점, 최초 계엄 선포문의 법률적 결함을 보완하기 위해 사후 계엄 선포문을 작성하고 폐기한 점 등을 '가담' 행위로 본 겁니다.



이와 관련해 '계엄 선포문을 인지하지 못했다'는 취지로 헌법재판소와 국회 등에서 위증한 혐의도 받고 있습니다.



또 한 전 총리는 계엄 당일 밤 11시 12분쯤 추경호 전 국민의힘 원내대표와 통화하며 국회의 계엄 해제 의결 방해에 관여했다는 의혹도 받고 있습니다.



특검팀은 이번 조사 내용을 바탕으로 구속영장 청구 여부를 검토할 방침입니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



