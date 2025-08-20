국제

“엔비디아, H20 성능 능가하는 중국용 새로운 AI 칩 개발 중”

입력 2025.08.20 (04:08)

인공지능(AI) 칩 선두 주자 엔비디아가 현재 중국에 판매가 허용된 AI 칩보다 더 강력한 성능의 새로운 AI 칩을 개발하고 있다고 로이터 통신이 19일 보도했습니다.

소식통에 따르면 'B30A'라는 이 새로운 칩은 엔비디아의 최신 아키텍처 블랙웰을 기반으로, 집적회로의 모든 주요 부품이 하나의 실리콘 조각 위에서 제작되는 형태의 설계가 사용됩니다.

이 칩의 성능은 엔비디아의 주력 제품인 B300이 제공하는 컴퓨팅 성능의 절반 수준일 것으로 알려졌습니다.

칩 사양은 아직 최종 확정되지 않았지만, 엔비디아는 이르면 다음 달부터 중국 고객들에게 테스트용 샘플 공급을 희망하고 있다고 소식통은 전했습니다.

이에 대해 엔비디아는 "우리는 정부가 허용하는 범위 내에서 경쟁할 준비를 갖추기 위해 다양한 제품을 평가하고 있다"며 "우리가 제공하는 모든 제품은 관련 당국의 승인을 받았고, 오직 유익한 상업적 용도로만 설계됐다"고 밝혔습니다.

