국제

우크라전 협상 기대감에 WTI 1.7% 하락…2개월 여만 최저

입력 2025.08.20 (04:12)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

우크라이나 종전 협상에서 진전이 나타날 수 있다는 기대감에 뉴욕 유가가 크게 하락했습니다.

19일(미국 동부 시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.07달러(1.69%) 내린 배럴당 62.35달러에 거래를 마감했습니다. 종가 기준으로 지난 6월 초 이후 2개월 여만에 최저치입니다.

전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상들과 연쇄 회담을 마친 뒤 러시아-우크라이나 양국 정상회담 조율을 시작했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서는 "푸틴이 잘해주길 바란다, 젤렌스키도 어느 정도 유연함을 보여줘야 한다"면서 "만약 (양자 회담이) 잘 된다면 내가 3자회담에 참여해 일을 마무리할 것"이라고 언급했습니다.

DBS 은행의 수브로 사르카르 선임 에너지 분석가는 "유가가 트럼프-푸틴, 트럼프-젤렌스키 최근 회담 결과에 반응하고 있다"면서 "전면적인 평화 협정이나 휴전이 임박한 것으로 보이지는 않지만, 어느 정도 진전은 있었다"고 평가했습니다.

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 우크라전 협상 기대감에 WTI 1.7% 하락…2개월 여만 최저
    • 입력 2025-08-20 04:12:41
    국제
우크라이나 종전 협상에서 진전이 나타날 수 있다는 기대감에 뉴욕 유가가 크게 하락했습니다.

19일(미국 동부 시간) 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 서부텍사스산원유(WTI)는 전장 대비 1.07달러(1.69%) 내린 배럴당 62.35달러에 거래를 마감했습니다. 종가 기준으로 지난 6월 초 이후 2개월 여만에 최저치입니다.

전날 도널드 트럼프 미국 대통령은 백악관에서 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령, 유럽 정상들과 연쇄 회담을 마친 뒤 러시아-우크라이나 양국 정상회담 조율을 시작했다고 밝혔습니다.

트럼프 대통령은 이날 폭스뉴스와 전화 인터뷰에서는 "푸틴이 잘해주길 바란다, 젤렌스키도 어느 정도 유연함을 보여줘야 한다"면서 "만약 (양자 회담이) 잘 된다면 내가 3자회담에 참여해 일을 마무리할 것"이라고 언급했습니다.

DBS 은행의 수브로 사르카르 선임 에너지 분석가는 "유가가 트럼프-푸틴, 트럼프-젤렌스키 최근 회담 결과에 반응하고 있다"면서 "전면적인 평화 협정이나 휴전이 임박한 것으로 보이지는 않지만, 어느 정도 진전은 있었다"고 평가했습니다.
최진아
최진아 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?

작업계획서에는 ‘선로 옆으로 이동’…지침 왜 어겼나?
고속도로 붕괴 “전도방지시설 <br>임의제거가 주요 원인”

고속도로 붕괴 “전도방지시설 임의제거가 주요 원인”
잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력<br> 강화’로 응답…의도는?

잇단 대화 손짓에도 ‘핵무력 강화’로 응답…의도는?
“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소

“한덕수도 ‘내란 공범’”…이상민 전 장관 구속기소
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.