엔비디아 3%·팔란티어 9%↓…잭슨홀 경계감에 기술주 동반 하락

미국 주요 기술 기업 주가가 경제정책 심포지엄 잭슨홀 미팅을 앞두고 동반 하락 마감했습니다.



19일 뉴욕 증시에서 시가총액 1위 엔비디아 주가는 전날보다 3.5% 하락한 175.64달러에 거래를 마쳤습니다. 종가 기준 지난 1일(173.72달러) 이후 가장 낮은 수준입니다.



페이스북 모회사 메타 플랫폼은 2.07% 내렸고, 시총 2위 마이크로소프트와 아마존, 테슬라도 각각 1.42%, 1.50%, 1.75% 떨어졌습니다. 애플과 구글 주가도 각각 0.14%와 0.88% 약세로 마감했습니다.



올해 들어 상승세를 이어가던 인공지능(AI) 기반 소프트웨어 기업 팔란티어 주가는 9.35% 급락했습니다.



반도체주도 대부분 큰 폭으로 하락했습니다.



전날 일본 투자기업 소프트뱅크그룹이 20억 달러(약 2조 8천억 원)를 투자하기로 한 인텔이 약 7% 상승한 것을 제외하면 미국 반도체 기업 브로드컴과 세계 최대 파운드리 업체인 대만 TSMC 주가는 각각 3.55%와 3.61% 하락했습니다.



AMD는 5.44%, 퀄컴 주가는 1.67% 각각 내렸습니다.



기술주 약세로 나스닥 종합지수는 전날보다 314.82포인트(1.46%) 내린 21,314.95에 마감했습니다. 0.59% 떨어진 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500지수보다 낙폭이 컸습니다. 다우존스30 산업평균지수는 0.02% 올랐습니다.



이날 기술주의 동반 하락은 오는 21일부터 와이오밍주에서 열리는 잭슨홀 미팅을 앞두고 나왔습니다.



시장은 특히, 오는 22일로 예정된 제롬 파월 연방준비제도(이하 연준) 의장의 연설에 주목하고 있습니다.



시장에선 그동안 연준이 내달 기준금리를 인하할 것이라는 전망이 우세했고, 금리 인하 자체보다는 인하 폭에 더 관심이 쏠렸습니다.



하지만 지난 14일 발표된 미국 7월 생산자물가지수가 전문가 예상치를 크게 웃돈 것으로 나타나면서 금리 인하 기대감도 후퇴하고 있습니다.



[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]



