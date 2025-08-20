고속도로 관광버스-화물차 추돌…1명 사망·6명 부상

동영상 고정 취소

고속도로에서 화물차가 갓길에 정차 중이던 관광버스를 들이받아 1명이 숨지고 6명이 다쳤습니다.



어젯밤 11시쯤 대구시 군위군 상주영천고속도로 영천 방향 동군위 나들목 인근에서 고장으로 갓길에 서 있던 45인승 관광버스를 25톤 화물차가 추돌했습니다.



이 사고로 버스 승객인 60대 여성 1명이 숨졌고, 화물차 기사 등 6명이 다쳤습니다.



경찰은 화물차 기사를 상대로 정확한 사고 원인을 조사할 예정입니다.



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!