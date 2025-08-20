뉴스광장 1부

“내가 불질렀다” 도봉 아파트 화재…주민 170명 대피·소방대원 부상

입력 2025.08.20 (06:30) 수정 2025.08.20 (06:35)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

또 배터리 발화 추정 화재…동두천 아파트 주민 6명 부상

또 배터리 발화 추정 화재…동두천 아파트 주민 6명 부상
[출근길 날씨] 계속되는 무더위·열대야…오후까지 전국 대부분 소나기

[출근길 날씨] 계속되는 무더위·열대야…오후까지 전국 대부분 소나기

다음
[앵커]

그제 밤 서울 도봉구의 한 아파트에서 불이 나 주민 170여 명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

그런데 이 아파트에 살던 40대 남성이 자신이 불을 냈다고 말했는데 정신질환 의심 증상이 보여 입원 조치됐습니다.

최민영 기자가 보도합니다.

[리포트]

아파트 창문 밖으로 빨간 불길이 뿜어져 나오고, 새카만 연기가 하늘로 솟구칩니다.

그제 밤 11시 10분쯤 서울 도봉구 쌍문동 아파트 11층에서 불이 났습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "11시쯤에 막 사이렌 소리가 엄청 많이 났어요. 불자동차가 여기서부터 저쪽 끝까지 꽉 차 있고 대로변까지 차 있었어요."]

불은 1시간 만에 꺼져 크게 다친 사람은 없었지만 주민 170여 명이 한밤중 급히 대피해야 했습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "쾅! 조금 있다 와글와글 하더니 조금 있다 다시 쾅! 그래서 뛰어나왔어요. 이쪽으로 와서 보니까 완전히 시뻘겋더라고요. 이거 팍팍 터지고 엄청 심했어요."]

불이 난 세대와 복도에는 그을음이 가득하고 위층까지 검은 연기가 번진 흔적이 남아있습니다.

하마터면 대형 인명 피해로 이어질 수 있었던 상황.

그런데 경찰이 화재 현장 주변을 서성이며 횡설수설하는 40대 남성을 붙잡았습니다.

이 남성은 불이 난 11층 세대 거주민으로, 자신이 불을 냈다고 했다가, 다시 다른 사람이 불을 질렀다고 하는 등 두서없이 말한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 남성에게 정신질환 의심 증상이 보여, 응급 입원시키고 치료를 진행하고 있습니다.

경찰은 이 남성을 조사하고 현장을 감식해 정확한 화재 원인을 밝힐 예정입니다.

KBS 뉴스 최민영입니다.

촬영기자:이병권/영상편집:유지영/화면제공:시청자 임동헌 김석준

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • “내가 불질렀다” 도봉 아파트 화재…주민 170명 대피·소방대원 부상
    • 입력 2025-08-20 06:30:19
    • 수정2025-08-20 06:35:27
    뉴스광장 1부
[앵커]

그제 밤 서울 도봉구의 한 아파트에서 불이 나 주민 170여 명이 대피하는 소동이 벌어졌습니다.

그런데 이 아파트에 살던 40대 남성이 자신이 불을 냈다고 말했는데 정신질환 의심 증상이 보여 입원 조치됐습니다.

최민영 기자가 보도합니다.

[리포트]

아파트 창문 밖으로 빨간 불길이 뿜어져 나오고, 새카만 연기가 하늘로 솟구칩니다.

그제 밤 11시 10분쯤 서울 도봉구 쌍문동 아파트 11층에서 불이 났습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "11시쯤에 막 사이렌 소리가 엄청 많이 났어요. 불자동차가 여기서부터 저쪽 끝까지 꽉 차 있고 대로변까지 차 있었어요."]

불은 1시간 만에 꺼져 크게 다친 사람은 없었지만 주민 170여 명이 한밤중 급히 대피해야 했습니다.

[아파트 주민/음성변조 : "쾅! 조금 있다 와글와글 하더니 조금 있다 다시 쾅! 그래서 뛰어나왔어요. 이쪽으로 와서 보니까 완전히 시뻘겋더라고요. 이거 팍팍 터지고 엄청 심했어요."]

불이 난 세대와 복도에는 그을음이 가득하고 위층까지 검은 연기가 번진 흔적이 남아있습니다.

하마터면 대형 인명 피해로 이어질 수 있었던 상황.

그런데 경찰이 화재 현장 주변을 서성이며 횡설수설하는 40대 남성을 붙잡았습니다.

이 남성은 불이 난 11층 세대 거주민으로, 자신이 불을 냈다고 했다가, 다시 다른 사람이 불을 질렀다고 하는 등 두서없이 말한 것으로 전해졌습니다.

경찰은 남성에게 정신질환 의심 증상이 보여, 응급 입원시키고 치료를 진행하고 있습니다.

경찰은 이 남성을 조사하고 현장을 감식해 정확한 화재 원인을 밝힐 예정입니다.

KBS 뉴스 최민영입니다.

촬영기자:이병권/영상편집:유지영/화면제공:시청자 임동헌 김석준
최민영
최민영 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
미, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진… 삼성·SK에도 지분 요구 가능성

미, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진… 삼성·SK에도 지분 요구 가능성
‘우크라 안전 보장’ 논의 속도…러 “영토 교환, 필수 요소”

‘우크라 안전 보장’ 논의 속도…러 “영토 교환, 필수 요소”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.