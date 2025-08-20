동영상 고정 취소

한덕수, 16시간 조사…구속영장 청구 검토



내란 공범 혐의를 받는 한덕수 전 국무총리가 오늘 새벽 16시간 넘는 조사를 받고 귀가했습니다. 특검은 구속영장 청구를 검토하고 있습니다.



우크라 안보 논의 급물살…“영토 교환은 필수 조건”



우크라이나 안전보장 초안이 이르면 이번 주내 나올 거라는 보도가 나왔습니다. 러시아는 영토 교환이 종전 합의에 필수적임을 분명히 했습니다.



경부선 열차에 7명 사상…원인 조사 착수



경부선 무궁화호 열차가 작업자들을 치어 2명이 숨지고 5명이 다쳤습니다. 경찰과 노동부는 전담수사팀을 구성해 원인 규명에 나섰습니다.



‘체코 원전’ 불공정 수주 논란…“진상 파악” 지시



체코 원전 수주 당시 한수원이 미국 웨스팅하우스와 불공정 계약에 합의한 걸로 드러나 파장이 일고 있습니다. 대통령실은 진상 파악을 지시했습니다.



