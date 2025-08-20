국민의힘, 오늘부터 전당대회 본경선…당원 투표·여론조사

동영상 고정 취소

국민의힘이 차기 지도부 선출을 위한 당원 선거인단 투표와 일반국민 대상 여론조사를 오늘과 내일 이틀 동안 진행합니다.



국민의힘은 이틀 간의 본경선이 마무리되면, 오는 22일 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다.



현재 본경선에는 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 후보가 진출한 상태로, 과반 득표자가 없을 경우 결선투표를 통해 오는 26일 당대표를 선출할 계획입니다



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!