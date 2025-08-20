국민의힘, 오늘부터 전당대회 본경선…당원 투표·여론조사
입력 2025.08.20 (06:37) 수정 2025.08.20 (06:41)
국민의힘이 차기 지도부 선출을 위한 당원 선거인단 투표와 일반국민 대상 여론조사를 오늘과 내일 이틀 동안 진행합니다.
국민의힘은 이틀 간의 본경선이 마무리되면, 오는 22일 전당대회에서 당원 투표 80%와 국민 여론조사 20%를 반영해 당대표를 선출합니다.
현재 본경선에는 김문수, 안철수, 조경태, 장동혁 후보가 진출한 상태로, 과반 득표자가 없을 경우 결선투표를 통해 오는 26일 당대표를 선출할 계획입니다
-
