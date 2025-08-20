당정, 오늘 국회서 이재명 정부 경제성장전략 협의

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

당정이 오늘(20일) 오전 국회에서 이재명 정부 경제 정책을 논의합니다.



세제 개편과 같은 세부 현안보다는, 임기 5년간 시행할 경제 성장 전략을 논의할 전망입니다.



정부에서는 구윤철 기획재정부 장관 겸 경제부총리를 비롯해 산업통상자원부, 중소벤처기업부 장관 등이 참석합니다.



[사진 출처 : 연합뉴스]



