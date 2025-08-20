정치

당정, 오늘 국회서 이재명 정부 경제성장전략 협의

입력 2025.08.20 (06:41) 수정 2025.08.20 (07:00)

당정이 오늘(20일) 오전 국회에서 이재명 정부 경제 정책을 논의합니다.

세제 개편과 같은 세부 현안보다는, 임기 5년간 시행할 경제 성장 전략을 논의할 전망입니다.

정부에서는 구윤철 기획재정부 장관 겸 경제부총리를 비롯해 산업통상자원부, 중소벤처기업부 장관 등이 참석합니다.

[사진 출처 : 연합뉴스]

당정이 오늘(20일) 오전 국회에서 이재명 정부 경제 정책을 논의합니다.

세제 개편과 같은 세부 현안보다는, 임기 5년간 시행할 경제 성장 전략을 논의할 전망입니다.

정부에서는 구윤철 기획재정부 장관 겸 경제부총리를 비롯해 산업통상자원부, 중소벤처기업부 장관 등이 참석합니다.

