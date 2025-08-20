이 대통령, ‘케데헌’ 감독과 대담…“K팝 산업 논의”

이재명 대통령이 오늘(20일) 넷플릭스 인기 애니메이션 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’ 감독과 함께 TV 대담 프로그램에 출연합니다.



대통령실에 따르면, 이 대통령은 오늘 오후 5시 아리랑 국제방송 특별 프로그램에서 K팝의 현재와 미래에 관해 대화합니다.



‘케데헌’을 연출한 매기 강 감독과, 걸그룹 트와이스 멤버 지효·정연 등이 대담에 참여합니다.



대통령실은 “우리나라가 ‘소프트파워 빅5’의 문화강국으로 거듭나기 위해서는 케이팝을 비롯한 문화산업의 지속적 성장과 혁신이 필요하다”며 “이번 프로그램을 통해 전해진 현장의 목소리와 통찰을, 앞으로의 정책 방향 설정에 활용할 계획”이라고 설명했습니다.



[사진 출처 : 연합뉴스 / 대통령실통신사진기자단]



■ 제보하기

▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가

▷ 전화 : 02-781-1234, 4444

▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr

▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!