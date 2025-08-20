국제

미국 금리인하 가능성 감소에 비트코인 낙폭 확대…11만3천 달러대 거래

입력 2025.08.20 (07:00) 수정 2025.08.20 (07:21)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

미국 기준금리 인하 가능성이 작아지면서 비트코인 낙폭이 커지고 있습니다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 19일 오후 5시 39분 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 2.74% 하락한 11만3,546달러에 거래됐습니다.

비트코인 가격은 18일 11만5천 달러선 아래로 내려간 데 이어 19일에는 한때 11만2,700달러대까지 하락하기도 했습니다.

이는 지난 2일 이후 가장 낮은 수준으로, 지난 14일 기록했던 역대 최고가 12만4,500달러대와는 9% 이상 격차가 벌어졌습니다.

같은 시간 가상화폐 시가총액 2위 이더리움은 4.71% 내린 4,149달러까지 떨어졌고, 엑스알피(리플)는 6.53% 하락한 2.89달러에 거래됐습니다.

솔라나와 도지코인도 각각 2.64%와 5.09% 하락한 179.06달러와 0.21달러에 거래됐습니다.

비트코인 가격이 하락한 것은 미국 기준금리 인하 가능성이 낮아졌기 때문으로 풀이됩니다.

지난 14일 발표된 미 7월 생산자물가지수가 전문가 예상치를 크게 웃돌면서 9월 미 연방준비제도의 기준금리 인하 기대감이 꺾였습니다.

여기에 오는 22일 제롬 파월 연준 의장의 경제정책 심포지엄 잭슨홀 연설을 앞두고 위험 자산에 대한 투자 심리가 위축되면서 비트코인 가격이 추가 하락했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 미국 금리인하 가능성 감소에 비트코인 낙폭 확대…11만3천 달러대 거래
    • 입력 2025-08-20 07:00:02
    • 수정2025-08-20 07:21:34
    국제
미국 기준금리 인하 가능성이 작아지면서 비트코인 낙폭이 커지고 있습니다.

미 가상화폐 거래소 코인베이스에 따르면 미 동부 시간 19일 오후 5시 39분 비트코인 1개당 가격은 24시간 전보다 2.74% 하락한 11만3,546달러에 거래됐습니다.

비트코인 가격은 18일 11만5천 달러선 아래로 내려간 데 이어 19일에는 한때 11만2,700달러대까지 하락하기도 했습니다.

이는 지난 2일 이후 가장 낮은 수준으로, 지난 14일 기록했던 역대 최고가 12만4,500달러대와는 9% 이상 격차가 벌어졌습니다.

같은 시간 가상화폐 시가총액 2위 이더리움은 4.71% 내린 4,149달러까지 떨어졌고, 엑스알피(리플)는 6.53% 하락한 2.89달러에 거래됐습니다.

솔라나와 도지코인도 각각 2.64%와 5.09% 하락한 179.06달러와 0.21달러에 거래됐습니다.

비트코인 가격이 하락한 것은 미국 기준금리 인하 가능성이 낮아졌기 때문으로 풀이됩니다.

지난 14일 발표된 미 7월 생산자물가지수가 전문가 예상치를 크게 웃돌면서 9월 미 연방준비제도의 기준금리 인하 기대감이 꺾였습니다.

여기에 오는 22일 제롬 파월 연준 의장의 경제정책 심포지엄 잭슨홀 연설을 앞두고 위험 자산에 대한 투자 심리가 위축되면서 비트코인 가격이 추가 하락했습니다.

[사진 출처 : 로이터=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”

당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”
미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?

미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.