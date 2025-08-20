‘설영우 풀타임’ 즈베즈다, UCL PO 1차전서 파포스에 1-2 덜미

국가대표 풀백 설영우가 뛰는 세르비아 프로축구 츠르베나 즈베즈다가 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 본선으로 향하는 마지막 관문인 플레이오프(PO) 1차전에서 일격을 당했다.



즈베즈다는 20일(이하 한국시간) 세르비아 베오그라드의 라이코 미티치 경기장에서 열린 키프로스 파포스와의 2025-2026 UCL PO 1차전 홈 경기에서 경기 시작 1분도 채 지나지 않은 시점에 실점하더니 1-2로 졌다.



홈에서 약체에 예상 밖 패배를 당한 즈베즈다는 27일 오전 4시 키프로스의 알파메가 경기장에서 열리는 원정 2차전에서 반드시 이겨야 UCL 본선행을 기대할 수 있는 처지에 놓였다.



설영우는 이날 오른쪽 풀백으로 풀타임을 소화했다.



패스 91%, 롱패스 89%, 태클 75%, 지상 볼 경합 88%의 성공률을 기록하는 등 제 몫을 다했지만, 팀 패배를 막지는 못했다.



2014년 구단 합병으로 탄생한 신생 구단인 파포스는 첫 UCL 진출에 바짝 다가섰다.



파포스가 UCL PO에 오른 것부터가 처음 있는 일이다.



파포스는 지난 시즌엔 유럽 클럽대항전의 3부 격 대회인 UEFA 콘퍼런스리그(UECL)에서 16강에 오른 바 있다.



즈베즈다는 경기 시작 30여초 만에 실점하며 어렵게 경기를 풀어갔다.



파포스 수비수 주앙 코레이아가 기습적으로 때린 중거리슛이 그대로 골대 오른쪽 가장자리에 꽂혔다.



즈베즈다는 후반 초반에는 페널티킥으로 실점해 0-2로 끌려갔다.



페널티지역에서 수비하던 미드필더 티미 엘시니크의 손에 상대 크로스가 맞아 페널티킥이 선언됐고, 후반 7분 키커로 나선 파포스 페드로 로드리게스가 이를 추가골로 연결했다.



즈베즈다는 후반 13분 페널티킥을 얻어내 한 점을 만회했다.



파포스 공격수 브루노가 페널티지역에서 즈베즈다의 크로스를 팔로 쳐낸 게 비디오판독(VAR) 끝에 드러나 페널티킥이 선언됐다.



키커로 나선 즈베즈다의 스트라이커 브루노 두아르테는 첫 슈팅을 골키퍼가 쳐내자 침착하게 헤더를 다시 시도해 골대를 갈랐다.



[사진 출처 : EPA=연합뉴스]



