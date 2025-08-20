학령 인구 감소에 교사 정원 감축…교육 현장 ‘반발’

동영상 고정 취소

저출생으로 학령 인구가 줄면서 문을 닫는 학교가 늘고 있죠.



정부가 교사 정원까지 줄이고 있는데, 교원 단체는 물론 일선 교육청까지 감축안에 공개적으로 반대 목소리를 내고 있습니다.



왜 그런지, 고아름 기자가 보도합니다.



저출생의 여파는 농촌 지역 학교에 가장 먼저 불어닥쳤습니다.



올해 전국에 문을 닫는 학교가 49곳, 입학생이 없는 초등학교도 182곳에 이릅니다.



올해 500만 명을 갓 넘겼지만, 4년 뒤엔 학생 수가 80만 명 가까이 줄어들 것으로 전망됩니다.



교육부도 2023년 1.3%, 지난해 1.6%에 이어 올해도 공립학교 교사 정원을 1.8%, 4,800여 명 줄였습니다.



최근 내년 감축안까지 통보되면서 일선 교육청에서 공개적인 반발 목소리가 나왔습니다.



[이상수/서울시교육청 교육정책국장 : "(학생 수 감소에 대비해) 미리 교원을 감축하게 된다면 현재 학생들이 질 높은 교육을 받지 못하게 되는 결과를 초래하게 되고…."]



교원단체들도 교사 수를 줄이면 교육의 질이 떨어진다며 반발하고 있습니다.



10개 학급 가운데 2개 가까이가 여전히 과밀 학급인 상황에서 교사가 넘쳐나는 건 아니라는 이윱니다.



최교진 교육부 장관 후보자도 세종시 교육감으로 재직하며 교원 감축을 반대해 왔습니다.



전국 최초로 초등학교 1~2학년 학급당 학생 수를 20명 이하로 책정하기도 했습니다.



[최교진/교육부 장관 후보자/2022년 3월 : "(학급당 20명 이하는) 아이들 건강과 기초학력 문제 등 여러 가지 문제에서 당연히 추진해야 할 문제인데…."]



저출생에 따른 교사 정원 감축은 거스를 수 없는 정책적 대세라는 의견도 만만치 않습니다.



새로 임명될 교육 수장 앞에 중요한 숙제가 놓여 있습니다.



