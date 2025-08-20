뉴스광장

중국, 불법 오토바이 집중 단속…배달 기사들 “생계 위협”

입력 2025.08.20 (07:40) 수정 2025.08.20 (08:05)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

이전

점포 지원도 오디션으로…특색 있는 곳 키운다

점포 지원도 오디션으로…특색 있는 곳 키운다
슈퍼스타 손흥민에겐 너무나도 좁은 LA…‘실력도 인성도 최고!’

슈퍼스타 손흥민에겐 너무나도 좁은 LA…‘실력도 인성도 최고!’

다음
[앵커]

'오토바이 왕국'으로 불리는 중국에서 최근 대대적인 불법 오토바이 단속이 벌어지고 있습니다.

교통 법규 위반을 근절하겠단 건데 시간에 쫓기는 배달 기사들이 주로 단속에 걸려들며 불만이 터져 나오고 있습니다.

베이징에서 김민정 특파원이 보도합니다.

[리포트]

오토바이를 끌고 가려는 트럭 앞에 배달 기사가 드러누웠습니다.

오토바이는 생계 수단이란 읍소도, 경찰에겐 통하지 않습니다.

사복 경찰의 불심검문에 곳곳에선 실랑이가 이어집니다.

[중국 교통경찰 : "일단 내리세요. 그게 맞지 않나요? 지금 비협조적입니다."]

이렇게 견인된 오토바이는 커다란 공터를 가득 채울 정도입니다.

["바다 같네. 끝이 안 보여."]

중국 당국은 최근 교통질서를 바로잡겠다며, 오토바이 법규 위반을 집중 단속하고 나섰습니다.

잠시 아무 데나 세워놓거나, 속도 단속을 피하려 번호판을 가린 오토바이들이 줄줄이 견인되고 있습니다.

늘 시간에 쫓기는 오토바이 배달 기사들이 가장 흔하게 걸려들고 있습니다.

중국에서 배달은 저소득층의 마지막 돈벌이 수단인데, 사소한 법규 위반을 트집 잡아 생계 수단까지 빼앗는 건 너무하단 불만이 터져 나오고 있습니다.

[중국 배달 기사 : "하루에 한 끼만 먹어요. 저녁에 배달 갈 때 찐빵 몇 개로 배를 채웁니다."]

불법 주차 단속에 걸리기 직전 배달 오토바이를 숨겨준 업주가 누리꾼들의 박수를 받을 정도로, 여론도 배달 기사들의 편입니다.

이번 단속이 지나치다는 여론에는, 높은 실업률과 장기 경기 침체에 대한 불만도 영향을 미친 것으로 보입니다.

베이징에서 KBS 뉴스 김민정입니다.

촬영기자:안용습/영상편집:이웅/화면출처:더우인·X (@whyyoutouzhele)/자료조사:남서현

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 중국, 불법 오토바이 집중 단속…배달 기사들 “생계 위협”
    • 입력 2025-08-20 07:40:51
    • 수정2025-08-20 08:05:01
    뉴스광장
[앵커]

'오토바이 왕국'으로 불리는 중국에서 최근 대대적인 불법 오토바이 단속이 벌어지고 있습니다.

교통 법규 위반을 근절하겠단 건데 시간에 쫓기는 배달 기사들이 주로 단속에 걸려들며 불만이 터져 나오고 있습니다.

베이징에서 김민정 특파원이 보도합니다.

[리포트]

오토바이를 끌고 가려는 트럭 앞에 배달 기사가 드러누웠습니다.

오토바이는 생계 수단이란 읍소도, 경찰에겐 통하지 않습니다.

사복 경찰의 불심검문에 곳곳에선 실랑이가 이어집니다.

[중국 교통경찰 : "일단 내리세요. 그게 맞지 않나요? 지금 비협조적입니다."]

이렇게 견인된 오토바이는 커다란 공터를 가득 채울 정도입니다.

["바다 같네. 끝이 안 보여."]

중국 당국은 최근 교통질서를 바로잡겠다며, 오토바이 법규 위반을 집중 단속하고 나섰습니다.

잠시 아무 데나 세워놓거나, 속도 단속을 피하려 번호판을 가린 오토바이들이 줄줄이 견인되고 있습니다.

늘 시간에 쫓기는 오토바이 배달 기사들이 가장 흔하게 걸려들고 있습니다.

중국에서 배달은 저소득층의 마지막 돈벌이 수단인데, 사소한 법규 위반을 트집 잡아 생계 수단까지 빼앗는 건 너무하단 불만이 터져 나오고 있습니다.

[중국 배달 기사 : "하루에 한 끼만 먹어요. 저녁에 배달 갈 때 찐빵 몇 개로 배를 채웁니다."]

불법 주차 단속에 걸리기 직전 배달 오토바이를 숨겨준 업주가 누리꾼들의 박수를 받을 정도로, 여론도 배달 기사들의 편입니다.

이번 단속이 지나치다는 여론에는, 높은 실업률과 장기 경기 침체에 대한 불만도 영향을 미친 것으로 보입니다.

베이징에서 KBS 뉴스 김민정입니다.

촬영기자:안용습/영상편집:이웅/화면출처:더우인·X (@whyyoutouzhele)/자료조사:남서현
김민정
김민정 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소

‘계엄 가담’ 한덕수 16시간 조사…이상민 전 장관 구속기소
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”

당정, 경제성장 전략 협의…“AI 3대 강국 반드시 달성”
미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?

미국, 보조금으로 인텔 지분 취득 추진…삼성·SK에도 지분 요구할까?
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.