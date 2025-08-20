국제

미국 선거구 갈등 확산…민주 캘리포니아 재편 시도에 공화 소송

입력 2025.08.20 (07:44) 수정 2025.08.20 (08:10)

미국에서 연방 하원의원 선거구 조정을 둘러싼 갈등이 확산하고 있습니다.

공화당이 장악한 텍사스에서 공화 의석을 5석 더 늘릴 수 있게 하는 선거구 조정안이 주의회 통과를 앞둔 가운데, 민주당 우세 지역인 캘리포니아에서 민주당 측이 '맞불' 작전으로 선거구 조정을 추진하자 공화당 측이 이를 막기 위한 소송을 제기했습니다.

현지 시각 19일 AP통신과 미 일간 뉴욕타임스 등에 따르면 공화당 소속 캘리포니아 주의원들은 민주당 주의원들이 전날 발의한 선거구 조정 법안의 입법 절차를 중단시켜 달라는 내용의 긴급 청원을 주 대법원에 제출했습니다.

이들은 주 헌법상 새 법안에 대한 검토 기간이 30일로 규정돼 있다는 점을 들어 주의회가 오는 9월 18일까지 선거구 조정 법안을 처리해서는 안 된다고 주장했습니다.

캘리포니아 주의회 전체 의석 중 3분의 2 이상을 차지한 민주당 의원들은 민주당이 연방 하원 5석을 더 확보할 수 있게 하는 선거구 조정안을 오는 21일 통과시킨 뒤 오는 11월 4일 특별선거에서 주민투표에 부친다는 계획입니다.

민주당의 차기 대선 잠룡으로 꼽히는 개빈 뉴섬 캘리포니아 주지사는 주의회에 이 법안의 조속한 처리를 촉구한 바 있습니다.

민주당 입장에서는 오는 11월 주민투표를 위해 선거관리 당국에 필요한 준비 기간을 고려하면 법안 처리가 이번 주를 넘겨서는 안 되는 상황입니다.

법안 통과를 저지하려는 공화당 의원들의 소송에 대해 민주당 측은 법안 번호가 처음 부여되고 초안이 작성된 때를 발의 시점으로 볼 수 있다며 맞서고 있습니다.

앞서 선거구 조정을 먼저 추진한 텍사스주의 경우 주의회가 구역 획정 권한을 갖고 있지만, 캘리포니아주는 선거구 조정 권한을 독립적인 위원회에 부여하고 이를 우회하려면 주의회를 거친 뒤 주민투표로 승인받게 하는 절차를 두고 있습니다.

캘리포니아주 공화당 의원들은 민주당의 선거구 조정안에 대해 "이처럼 민감한 사안에 대해 독립적인 위원회가 수개월에 걸쳐 투명하게 절차를 감독하는 대신, 주의회가 비밀리에 일방적으로 작성한 지도에 대해 찬반만을 묻는 투표가 유권자들에게 제시되는 것"이라고 공격했습니다.

현재 텍사스에서는 선거구 조정안 표결을 2주간 보이콧한 민주당 의원들이 전날 의회로 복귀함에 따라 해당 법안이 곧 통과될 전망입니다.

미국에서 주별 선거구 조정은 통상 인구조사 결과에 따라 10년에 한 번씩 이뤄지지만, 텍사스주의 이번 선거구 조정은 2021년 이후 불과 4년 만에 도널드 트럼프 대통령의 뜻에 따라 추진됐습니다.

트럼프 대통령은 내년 중간선거에서 공화당의 연방 하원 다수당 지위를 확고히 하기 위해 공화당 텃밭으로 꼽히는 텍사스주에 선거구 조정을 요구한 것으로 알려졌습니다.

