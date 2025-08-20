[주간! 대중문화] 이하늬·진선규의 ‘파격 변신’…광복절에도 빛난 션의 ‘착한 영향력’

동영상 고정 취소

[앵커]



달리기로 꾸준히 선한 영향력을 세상에 전하고 있는 가수 션이 올해 광복 80주년을 맞아 23억 원을 모금해 기부했습니다.



배우 이하늬와 진선규가 드라마를 통해 파격 변신에 나섰다는 소식도 들어와 있습니다.



한 주간의 대중문화 소식, 김현수 기자가 모아봤습니다.



[리포트]



===============================

이하늬, 출산 앞두고 80년대 톱배우로 변신

===============================



["모르고 하는 연기가 배우한테 얼마나 생 고문인 줄 알아?"]



80년대 한국, 열악했던 영화 제작 환경에 일침을 가하는 이 여성.



출산을 앞둔 배우 이하늬가 부당한 처우에 반기를 든 톱배우로 변신했습니다.



[이하늬/정희란 역 : "여성이 그렇게 성적으로 소비되는 어떤 그런 부분에 있어서 이 산업이 좀 안타깝다…."]



배우 진선규는 수단을 가리지 않는 영화 제작사 대표로 분해 또 다른 악역 캐릭터를 창조했습니다.



[진선규/구중호 역 : "최대한 욕망과 욕심을 드러내고 그 결과는 뭐 돈이나 진짜 숫자, 이거에 진짜 집착하는…."]



===============================

광복절에도 쉬지 않는 기부천사, 션

===============================



'선한 영향력'의 대명사 가수 션이 광복 80주년을 맞아 23억 8천만 원을 모금해 기부했습니다.



[션/가수 : "독립 투사분들에게 전하는 감사의 편지라는 그 마음으로…."]



션이 개최한 마라톤 참가 개인과 기업의 참여로 모은 기부금은 독립 유공자 후손들의 주거환경개선사업에 사용됩니다.



===============================

신인 걸그룹 '앳하트' K-팝 정글에 출사표

===============================



신인 6인조 걸그룹 앳하트가 가요계에 출사표를 던졌습니다.



["안녕하세요. 앳하트입니다."]



멤버들은 K-팝에 새로운 체계를 개척하겠다는 포부를 전했습니다.



[서현/앳하트 멤버 : "작은 변화가 나중에는 예상치 못한 결과로 이어지듯이 이번 앳하트의 첫 앨범도 여러분께 반전을 일으킨다는 의미를…."]



===============================

'KBS X 조용필' 콘서트 전석 매진…추가 티켓 이벤트

===============================



KBS가 광복 80주년을 맞아 마련한 가왕 조용필의 단독 무료 콘서트.



전 객석 예약이 순식간에 마감되며 가왕의 위상을 다시 한번 확인시켰습니다.



KBS는 '사연 남기기' 등을 통해 추가 티켓을 배포할 예정입니다.



KBS 대기획 '이 순간을 영원히-조용필' 콘서트 실황은 추석 당일인 10월 6일 2TV를 통해 만나볼 수 있습니다.



KBS 뉴스 김현수입니다.



촬영기자:오범석/영상편집:장수경/화면제공:넷플릭스·유튜브 션과 함께·타이탄콘텐츠



