전북 아파트 매매가·전세가 소폭 올라

한국부동산원이 이달 둘째주 전국의 아파트 가격 동향을 조사한 결과, 매매가와 전세가 모두 전주(前週)보다 평균 0.01퍼센트 상승했습니다.



전북지역의 아파트 매매가는 0.05%, 전세가는 0.03%로 소폭 상승세를 보였습니다.



수도권이 대체로 둔화세를 보인 가운데, 비수도권은 선호도와 수요 증가 등으로 차별화 양상을 보였습니다.



