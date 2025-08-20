전북 8개 해수욕장 방문객, 지난해보다 48% 늘어
입력 2025.08.20 (07:51) 수정 2025.08.20 (09:57)
올 여름 한달 반 동안 문을 연 전북 8개 해수욕장에 36만7천여 명이 찾은 것으로 집계됐습니다.
지난해 방문객 24만8천여 명보다 48% 늘었습니다.
올 여름 한달 반 동안 문을 연 전북 8개 해수욕장에 36만7천여 명이 찾은 것으로 집계됐습니다.
지난해 방문객 24만8천여 명보다 48% 늘었습니다.
오중호 기자 ozoz@kbs.co.kr오중호 기자의 기사 모음
