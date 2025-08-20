문화

배우 김선호, 딥페이크 영상·사칭 피해…소속사 “강력 대응”

입력 2025.08.20 (08:00)

배우 김선호의 딥페이크 영상이 SNS상에서 범죄에 악용되고 있는 것으로 확인됐습니다.

소속사 판타지오는 공식 SNS를 통해 최근 SNS상에서 김선호 배우 관련 딥페이크 영상과 사칭 행위를 통한 금전 요구 사례가 발생하고 있다고 밝혔습니다.

소속사는 이어, 배우나 당사 임직원은 어떠한 경우에도 특정 개인에게 사적 연락을 통해 금전이나 개인 정보를 요구하지 않는다며, 피해를 보지 않도록 각별히 주의해 달라고 요청했습니다.

또, 배우를 사칭하는 행위를 비롯해 딥페이크를 악용한 허위 사실 유포는 명백한 불법 행위라며, 지속적인 모니터링을 통해 강력하게 대응할 방침이라고 강조했습니다.

김선호는 올해 초 공개된 드라마 시리즈 '폭싹 속았수다'에 이어, 하반기 '이 사랑 통역 되나요?' 공개를 앞두고 있습니다.

[사진 출처 : 판타지오 인스타그램 캡처]

임재성
임재성 기자

