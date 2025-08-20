2차 민생회복 소비쿠폰 문자 사기 주의

동영상 고정 취소

다음 달 22일부터 지급되는 2차 민생회복 소비쿠폰을 사칭한 문자 사기 피해가 잇따라 주의가 필요합니다.



울산시는 정부나 지자체, 카드사 등에서 인터넷 주소가 포함된 소비쿠폰 안내 문자를 보내지 않는다며, 관련 문자를 받으면 바로 삭제해야 한다고 강조했습니다.



또, 인터넷 주소로 접속했을 경우 즉시 금융기관에 지급 정지를 요청하고, 경찰이나 보이스피싱 통합신고대응센터에 신고해야 한다고 덧붙였습니다.



