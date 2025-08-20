울주군, 청년 숙련 기술자 선정 장려금 지급
입력 2025.08.20 (08:07) 수정 2025.08.20 (09:30)
울산 울주군이 다음 달 12일까지 지역에서 일하는 청년 중 숙련 기술자를 선발해 1인당 100만 원의 장려금을 줍니다.
선정 대상은 1년 이상 울주군에 거주한 18세 이상 39세 이하의 청년 중 지역 산업현장의 같은 직종에서 7년 이상 근무한 기술자입니다.
울주군은 심사위원회를 거쳐 38개 분야 92개 직종에서 최대 5명 이내의 청년 기술자를 선정할 계획입니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.