충남도 농업기술원, 벼 키다리병 방제 당부
입력 2025.08.20 (08:24) 수정 2025.08.20 (10:02)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
충남도 농업기술원이 최근 벼 키다리병 감염 사례가 늘고 있다며 철저한 방제를 당부했습니다.
벼 키다리병은 벼의 키가 비정상적으로 길게 자란 뒤 말라 죽는 병으로 최근 2년 동안 충남 지역 논에서 발병이 늘고 있는 것으로 나타났습니다.
농업기술원은 키다리병이 발병하면 치료가 불가능하다며 철저한 종자 소독과 출수기 방제가 유일한 예방책이라고 강조했습니다.
벼 키다리병은 벼의 키가 비정상적으로 길게 자란 뒤 말라 죽는 병으로 최근 2년 동안 충남 지역 논에서 발병이 늘고 있는 것으로 나타났습니다.
농업기술원은 키다리병이 발병하면 치료가 불가능하다며 철저한 종자 소독과 출수기 방제가 유일한 예방책이라고 강조했습니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 충남도 농업기술원, 벼 키다리병 방제 당부
-
- 입력 2025-08-20 08:24:02
- 수정2025-08-20 10:02:38
충남도 농업기술원이 최근 벼 키다리병 감염 사례가 늘고 있다며 철저한 방제를 당부했습니다.
벼 키다리병은 벼의 키가 비정상적으로 길게 자란 뒤 말라 죽는 병으로 최근 2년 동안 충남 지역 논에서 발병이 늘고 있는 것으로 나타났습니다.
농업기술원은 키다리병이 발병하면 치료가 불가능하다며 철저한 종자 소독과 출수기 방제가 유일한 예방책이라고 강조했습니다.
벼 키다리병은 벼의 키가 비정상적으로 길게 자란 뒤 말라 죽는 병으로 최근 2년 동안 충남 지역 논에서 발병이 늘고 있는 것으로 나타났습니다.
농업기술원은 키다리병이 발병하면 치료가 불가능하다며 철저한 종자 소독과 출수기 방제가 유일한 예방책이라고 강조했습니다.
-
-
성용희 기자 heestory@kbs.co.kr성용희 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.