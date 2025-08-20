충남도 농업기술원, 벼 키다리병 방제 당부

동영상 고정 취소

충남도 농업기술원이 최근 벼 키다리병 감염 사례가 늘고 있다며 철저한 방제를 당부했습니다.



벼 키다리병은 벼의 키가 비정상적으로 길게 자란 뒤 말라 죽는 병으로 최근 2년 동안 충남 지역 논에서 발병이 늘고 있는 것으로 나타났습니다.



농업기술원은 키다리병이 발병하면 치료가 불가능하다며 철저한 종자 소독과 출수기 방제가 유일한 예방책이라고 강조했습니다.



