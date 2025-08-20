광주·전남 특별지방단체 추진…27일 선포식
입력 2025.08.20 (08:26) 수정 2025.08.20 (09:46)
정부의 '5극 3특' 발전 전략에 따라 광주시와 전라남도가 '특별지방자치단체'를 구성하기로 하고 27일 선포식을 엽니다.
김영록 전라남도지사는 어제(19) 기자간담회에서 이 같이 밝히고 새 정부의 국정과제 방향에 따라 특별지자체를 구성하고 장기적으로 행정통합도 추진할 계획이라고 설명했습니다.
김 지사는 '전남 에너지·해양 특화도시 특별법' 제정에도 적극 나서기로 했다고 덧붙였습니다.
김 지사는 또 국정과제에 국립의대 설립이 포함된 것은 큰 성과라며 2027년 개교를 위해 협력하겠다고 강조했습니다.
양창희 기자 share@kbs.co.kr
