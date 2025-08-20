국제

베네수엘라 “미국, 아이 66명 부모와 분리해 억류…납치한 것”

입력 2025.08.20 (08:30) 수정 2025.08.20 (08:34)

읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

니콜라스 마두로 베네수엘라 정부가 도널드 트럼프 미 행정부의 불법 이민자 추방 과정에서 부모와 분리된 아이 사례를 ‘피랍’에 비유하며 미 당국을 강하게 비판했습니다.

베네수엘라 ‘고국 귀환’ 프로그램 책임자인 카밀라 파브리 사브(30)는 현지시각 19일 “미국이 부모와 떨어진 채 지내야 하는 베네수엘라 아이들에 대해 비인도적 조처를 하고 있다”며 “미국에서 66명의 베네수엘라 어린이가 납치됐으며, 이 숫자는 매일 증가한다”고 말했다고 베네수엘라 TV텔레수르가 보도했습니다.

파브리 사브는 트럼프 대통령의 부인인 멜라니아 여사에게 베네수엘라 어린이 귀국 중재를 요청하기 위해 카라카스에서 마련한 행사에서 “베네수엘라 어린이들은 미 이민당국에 의해 위탁 돌봄 가정으로 보내졌다”면서 “어린이들의 마음에 영원히 상처를 남기는 이런 정책을 철회하는 데 멜라니아 여사가 다리를 놔 달라”고 말했습니다.

경제난과 범죄를 피해 베네수엘라를 떠난 주민 규모는 2014년 이후 770만 명에 이를 것으로 추산되며, 대부분 미국으로 이주한 이들은 최근 트럼프 2기 행정부의 이민 정책에 따라 미국에서 출국당하고 있습니다.

특히 트럼프 정부는 마두로 베네수엘라 대통령을 “최악의 마약범”이라고 주장하며 그에 대한 체포 보상금을 2배 상향하는 등 베네수엘라 정부와 강하게 대립하고 있습니다.

이날 베네수엘라 행사를 주관한 파브리 사브는 이탈리아 모델 출신으로, 과거 유럽 등지에서 남편과 함께 마두로 돈세탁에 관여한 혐의를 받다 카라카스로 이주했습니다.

사브의 남편은 마두로의 최측근인 알렉스 사브(53) 베네수엘라 산업부 장관입니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]

■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!


  • 베네수엘라 “미국, 아이 66명 부모와 분리해 억류…납치한 것”
    • 입력 2025-08-20 08:30:26
    • 수정2025-08-20 08:34:50
    국제
니콜라스 마두로 베네수엘라 정부가 도널드 트럼프 미 행정부의 불법 이민자 추방 과정에서 부모와 분리된 아이 사례를 ‘피랍’에 비유하며 미 당국을 강하게 비판했습니다.

베네수엘라 ‘고국 귀환’ 프로그램 책임자인 카밀라 파브리 사브(30)는 현지시각 19일 “미국이 부모와 떨어진 채 지내야 하는 베네수엘라 아이들에 대해 비인도적 조처를 하고 있다”며 “미국에서 66명의 베네수엘라 어린이가 납치됐으며, 이 숫자는 매일 증가한다”고 말했다고 베네수엘라 TV텔레수르가 보도했습니다.

파브리 사브는 트럼프 대통령의 부인인 멜라니아 여사에게 베네수엘라 어린이 귀국 중재를 요청하기 위해 카라카스에서 마련한 행사에서 “베네수엘라 어린이들은 미 이민당국에 의해 위탁 돌봄 가정으로 보내졌다”면서 “어린이들의 마음에 영원히 상처를 남기는 이런 정책을 철회하는 데 멜라니아 여사가 다리를 놔 달라”고 말했습니다.

경제난과 범죄를 피해 베네수엘라를 떠난 주민 규모는 2014년 이후 770만 명에 이를 것으로 추산되며, 대부분 미국으로 이주한 이들은 최근 트럼프 2기 행정부의 이민 정책에 따라 미국에서 출국당하고 있습니다.

특히 트럼프 정부는 마두로 베네수엘라 대통령을 “최악의 마약범”이라고 주장하며 그에 대한 체포 보상금을 2배 상향하는 등 베네수엘라 정부와 강하게 대립하고 있습니다.

이날 베네수엘라 행사를 주관한 파브리 사브는 이탈리아 모델 출신으로, 과거 유럽 등지에서 남편과 함께 마두로 돈세탁에 관여한 혐의를 받다 카라카스로 이주했습니다.

사브의 남편은 마두로의 최측근인 알렉스 사브(53) 베네수엘라 산업부 장관입니다.

[사진 출처 : AFP=연합뉴스]
박석호
박석호 기자

이 기사가 좋으셨다면

오늘의 핫 클릭

실시간 뜨거운 관심을 받고 있는 뉴스

이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.

헤드라인

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”

특검팀 “김건희 여사 구속 기간 8월 31일까지 연장”
북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”

북한 김여정 “한국, 우리의 외교 상대 될 수 없어…한미 ‘침략전쟁 연습’도 계속”
[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”

[단독] 특검, 김건희 최측근 ‘황금폰’ 확보…“한강공원서 부수고 쓰레기통에 던져”
당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”

당정 “전 분야 AI 대전환…첨단산업, 세제·인력 등 패키지 지원”
수신료 수신료

많이 본 뉴스

각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.

전체메뉴

분야별

TV 뉴스

1TV 뉴스

2TV 뉴스

1TV 경인

뉴스특보

심층취재

시사프로그램

시사프로그램

라디오

지역뉴스

바로가기

공지·정정

KBS / 07235 서울특별시 영등포구 여의공원로 13(여의도동) / 대표전화 02-781-1000 / 기사배열 책임자, 청소년보호책임자 : 정철웅
KBS뉴스 인터넷 서비스 / 서울특별시 마포구 매봉산로 45 KBS미디어센터 / 시청자상담실 02-781-1000 / 등록번호 서울 자00297 (2010년 6월 23일)

Copyright ⓒ KBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 이용(AI 학습 포함) 금지

요약내용

요약 내용은 네이버 및 OpenAI 社의 AI 서비스를 통해 제공하고 있습니다.
기사의 내용을 올바르게 이해하기 위해서는 본문을 함께 읽어야 합니다.

동영상 퍼가기

KBS 뉴스 사이트 동영상을 퍼가면 KBS 뉴스의 서비스
이용정책에 동의하는 것으로 간주합니다.