정부, 오늘 석유화학 구조개편안 발표

정부의 석유화학산업 구조개편안이 나옵니다.



정부는 오늘(20) 구윤철 부총리 주재로 '산업경쟁력강화 관계장관회의'를 열고 '석유화학 구조개편 방안'을 논의합니다.



구조개편안에는 개별 기업의 구체적인 구조조정 계획과 수치가 제시되고 관련 금융·세제 지원 방안 등이 담길 것으로 보입니다.



또, 공급 과잉과 경기 침체 속에서도 경쟁력을 유지할 수 있는 수준의 생산 설비 가동 계획이 정리될 전망입니다.



