광주시교육청, 내일부터 수능 원서 접수
입력 2025.08.20 (08:31) 수정 2025.08.20 (09:49)
읽어주기 기능은 크롬기반의
브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.
광주시교육청이 내일(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.
광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.
올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.
광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.
올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.
■ 제보하기
▷ 카카오톡 : 'KBS제보' 검색, 채널 추가
▷ 전화 : 02-781-1234, 4444
▷ 이메일 : kbs1234@kbs.co.kr
▷ 유튜브, 네이버, 카카오에서도 KBS뉴스를 구독해주세요!
- 광주시교육청, 내일부터 수능 원서 접수
-
- 입력 2025-08-20 08:31:37
- 수정2025-08-20 09:49:23
광주시교육청이 내일(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.
광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.
올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.
광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.
올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.
-
-
류성호 기자 menbal@kbs.co.kr류성호 기자의 기사 모음
-
이 기사가 좋으셨다면
-
좋아요
0
-
응원해요
0
-
후속 원해요
0
광주-주요뉴스
헤드라인
많이 본 뉴스
각 플랫폼에서 최근 1시간 동안 많이 본
KBS 기사를 제공합니다.
이 기사에 대한 의견을 남겨주세요.