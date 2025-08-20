광주시교육청, 내일부터 수능 원서 접수

읽어주기 기능은 크롬기반의 브라우저에서만 사용하실 수 있습니다.

광주시교육청이 내일(21일) 오전 9시부터 다음 달 5일 오후 5시까지 2026 대학수학능력시험 원서를 접수합니다.



광주지역 고3 재학생과 졸업생은 재학 중이거나 졸업한 학교에, 타 시·도 고교 졸업자나 검정고시 출신 응시자는 시교육청 원서 접수처에 접수하면 됩니다.



올해 수능 시험은 오는 11월 13일에 치러지고 수능 성적은 12월 5일에 통지됩니다.



